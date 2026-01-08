Street Fighter 6 : Capcom lance le Fighter Sports Meet Fighting Pass, un battle pass aux couleurs du sport

Après Sagat et C.Viper, c’est au tour d’Alex de rejoindre le roster de Street Fighter 6 cette année. Mais en attendant, Capcom enrichit une nouvelle fois son jeu de combat fétiche avec un contenu saisonnier inédit. Portant le nom de Fighter Sports Meet Fighting Pass, ce nouveau battle pass propose une série de récompenses cosmétiques à thème sportif, incluant costumes, écrans de combat, musiques et contenu rétro. Tous les détails ci-dessous.

Un Fighting Pass placé sous le signe du sport pour Street Fighter 6

Avec le Fighter Sports Meet Fighting Pass, Capcom propose un battle pass intégralement pensé autour de l’univers du sport. Football, golf ou encore cyclisme servent de toile de fond à une sélection d’objets cosmétiques destinés à personnaliser l’expérience visuelle de Street Fighter 6.

Parmi les éléments les plus notables, le pass inclut de nouvelles couleurs EX de costumes pour Rashid et E. Honda, déclinées dans des teintes bleu, blanc et rouge. Les amateurs de mise en scène apprécieront également l’ajout de nouveaux challenger screens pour Manon et Ed, accompagnés d’un effet animé. À cela s’ajoutent de nombreux titres, stickers et emotes à thème, conçus pour les profils joueurs et les interactions en ligne.

Comme souvent avec Street Fighter 6, Capcom soigne aussi la dimension patrimoniale. Le Fighter Sports Meet Fighting Pass permet également de débloquer le jeu rétro Capcom Sports Club, intégré aux récompenses, ainsi que trois musiques emblématiques issues de Street Fighter IV.

Enfin, le visuel promotionnel du pass met en scène plusieurs personnages emblématiques absents du roster jouable actuel, tels que R. Mika, Karin ou Ibuki. Est-ce que Capcom est déjà en train de teaser les prochains combattants de la saison 4 ? Pour l’instant, la firme n’a communiqué aucune annonce officielle concernant leur retour. Mais tout est possible…

La Fighter Sports Meet Fighting Pass est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes dès maintenant. Ci-dessous la bande-annonce :