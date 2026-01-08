xTool impressionne au CES 2026 avec des innovations créatives puissantes

xTool créé l’événement au CES 2026 de Las Vegas. La marque de technologie impressionne avec de nouveaux produits innovants placés sous le signe de la “fabrication créative” pilotée par l’intelligence artificielle. Découvrons comment xTool repousse les limites de la création grâce à ses solutions de pointe pour entreprises, créateurs et studios, donnant ainsi une nouvelle dimension à l’imagination et au travail manuel.

xTool P3 : une nouvelle ère pour la fabrication intelligente

Au cœur de l’innovation, xTool P3 se distingue comme un graveur et découpeur laser haut de gamme. Ce système laser, primé au CES, combine un moteur 80W CO₂ avec une grande zone de travail. Grâce à ses deux caméras et un autofocus LiDAR, il optimise la précision et la rapidité. Les professionnels bénéficient d’une production efficace grâce à des fonctionnalités avancées comme la gestion multi-pièces et l’automatisation.

AImake : l’intelligence artificielle au service des créateurs

AImake révolutionne la création artisanale. Cet agent basé sur l’IA assiste les utilisateurs dans chaque étape, du dessin à la production. Intégré à xTool Studio, il facilite la cocréation entre l’homme et la machine. Ainsi, chaque idée peut passer très simplement du digital au concret, transformant l’approche classique des ateliers et studios.

Imprimante UV xTool : la personnalisation sans limite

xTool lance aussi sa première imprimante UV, dédiée aux créateurs en quête de flexibilité. Son système imprime sur de nombreux matériaux, même cylindriques, avec des couleurs vives et résistantes. Le flux de travail intelligent rend l’utilisation simple et rapide, tout en garantissant une qualité professionnelle. Cette imprimante répond à une réelle demande du marché pour l’impression de bureau personnalisée.

En résumé, xTool montre son engagement pour l’innovation et la créativité. Son écosystème allie hardware puissant, logiciels intelligents et IA pour repousser les frontières de la création. Cette approche collaborative promet de transformer le travail des créateurs, qu’ils soient artisans, entrepreneurs ou passionnés. Avec ses nouveautés dévoilées au CES 2026, xTool s’impose comme le partenaire incontournable pour concrétiser vos idées les plus ambitieuses.

