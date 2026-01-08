Hisense illumine le CES 2026 avec des innovations impressionnantes

Hisense a frappé fort lors du CES 2026 à Las Vegas. La marque a dévoilé ses dernières innovations en technologie d’affichage et en produits connectés. Sous le thème « Innovating a Brighter Life », le géant de l’électronique promet de rendre la vie quotidienne plus lumineuse, plus saine et mieux connectée.

Les innovations de Hisense présentées lors du CES 2026

Au CES 2026, Hisense a mis en avant son savoir-faire et sa croissance rapide. Aujourd’hui présente dans plus de 160 pays, la marque s’impose comme leader des téléviseurs 100 pouces et plus et des téléviseurs laser.

Son palmarès ne cesse de s’allonger. En 2025, Hisense a été élue n°1 des appareils électroménagers intelligents selon l’Ipsos China Brand Global Trust Index. Elle a aussi obtenu 50 prix internationaux pour la qualité de ses écrans et appareils domestiques lors du CES 2025. Son objectif est clair : proposer des expériences visuelles améliorées, mais aussi un confort quotidien optimisé.

La nouvelle technologie RGB MiniLED evo révolutionne l’image

Hisense propose désormais le RGB MiniLED evo, une avancée majeure en matière d’affichage. Cette technologie introduit une quatrième LED bleu ciel-cyan, unique sur le marché.

Des couleurs naturelles et précises

Un confort visuel supérieur

Une efficacité énergétique maîtrisée

Le téléviseur 116UXS RGB MiniLED illustre cette nouvelle technologie de pointe. Ses couleurs dépassent la norme BT.2020 et offrent une expérience unique à chaque utilisateur.

Hisense Elite : une collection dédiée à la Coupe du Monde 2026

Hisense profite également de sa position de sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La marque présente Hisense Elite, une collection exclusive pour les passionnés de sport.

Cette gamme connecte les fans devant l’écran et à travers toute la maison. Elle montre le rôle de Hisense dans les moments de partage, surtout lors du plus grand événement sportif mondial.

L’écosystème connecté VIDAA OS au cœur de la maison intelligente

Son système VIDAA OS a aussi évolué. Depuis le 1er janvier 2026, il devient une plateforme intégrée. Elle rassemble contenus, IA et appareils domestiques connectés.

Grâce à cet écosystème, les utilisateurs profitent d’une maison intelligente complète, personnalisée, et adaptée à leurs besoins quotidiens.

En résumé, Hisense confirme sa place de leader mondial grâce à des innovations pratiques et accessibles. Son engagement pour une vie plus connectée et adaptée aux besoins de chacun promet d’accompagner les familles du futur. La marque s’impose ainsi comme un acteur clé de la technologie domestique de demain.

Lisez notre dernier article tech : ASUS au CES 2026 : une offensive massive autour des PC IA