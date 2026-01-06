ASUS au CES 2026 : une offensive massive autour des PC IA

Au CES 2026, ASUS déploie une vision claire de vos futurs PC. Le constructeur mise sur l’intelligence artificielle locale, la mobilité extrême et des formats différenciants. Des ultraportables Zenbook aux machines ProArt pour créateurs, en passant par les solutions professionnelles ExpertBook, la marque couvre tous les usages. L’IA devient un levier central de productivité, de création et d’autonomie. ASUS profite du salon pour poser les bases de son catalogue 2026, largement structuré autour des plateformes Snapdragon, Intel Core Ultra et AMD Ryzen AI.

ExpertBook Ultra et gamme professionnelle : l’IA au service du travail hybride

ASUS renouvelle en profondeur son offre dédiée aux professionnels avec l’ExpertBook Ultra et les séries ExpertBook P et B. L’ExpertBook Ultra se distingue par un châssis ultraléger de 990 grammes, pensé pour les cadres et les prosumers. Il embarque un processeur Intel Core Ultra Series 3 avec NPU dédié, capable d’atteindre jusqu’à 50 TOPS pour les tâches IA locales. L’ensemble vise un équilibre entre performances, autonomie et robustesse, avec une certification militaire et une connectique complète, malgré un format très compact.

Les séries ExpertBook P et B ciblent des usages plus larges en entreprise. ASUS propose des configurations Intel Core Ultra ou AMD Ryzen AI, sur des formats portables et desktop. La sécurité reste centrale, avec ExpertGuardian, double BIOS et protections firmware avancées. L’éditeur complète le tout avec MyExpert, une plateforme logicielle IA intégrée. Elle aide pour la gestion documentaire, les réunions, la recherche intelligente et l’assistance contextuelle. ASUS renforce ainsi son positionnement sur le marché du travail hybride et des flottes professionnelles.

ProArt GoPro Edition et ProArt PZ14 : des outils IA pour les créateurs

ASUS frappe fort du côté des créateurs avec deux annonces majeures. La ProArt GoPro Edition PX13 est une édition limitée née d’un partenariat inédit avec GoPro. Ce PC convertible 13 pouces adopte un design inspiré de l’univers GoPro, avec une finition exclusive et un coffret collector. Il intègre une touche GoPro dédiée. Elle apporte l’accès natif au GoPro Cloud et l’application StoryCube pour gérer automatiquement les contenus, y compris les vidéos 360°. L’objectif est clair : réduire au maximum les frictions entre captation et montage.

Par ailleurs, le ProArt PZ14 adopte une approche différente, avec une tablette détachable Copilot+ de 14 pouces. Propulsée par un Snapdragon X2 Elite et un NPU pouvant atteindre 80 TOPS, elle se veut la tablette créative la plus puissante jamais conçue par ASUS. Son écran OLED 144 Hz est très lumineux. Ainsi, son poids plume et ses accessoires modulaires en font un outil pensé pour la création mobile. ASUS mise ici sur une IA locale omniprésente pour l’organisation des contenus, l’idéation et la productivité créative, sans dépendance constante au cloud.

Zenbook A14 et A16 : la mobilité IA sans compromis

Avec les Zenbook A14 et A16, ASUS poursuit sa stratégie autour des plateformes Snapdragon X2 Elite. Le Zenbook A14 affiche un poids de seulement 990 grammes, tout en promettant plus de 33 heures d’autonomie. Il s’adresse aux utilisateurs nomades qui veulent un ultraportable endurant, silencieux et optimisé pour l’IA locale. Son châssis en Ceraluminum combine légèreté et durabilité, tandis que l’écran OLED assure une expérience visuelle premium dans un format très compact.

Ainsi, le Zenbook A16 pousse le concept plus loin avec un écran OLED 3K de 16 pouces dans un châssis de 1,2 kg. ASUS cherche ici à casser le lien traditionnel entre taille d’écran et poids. Le processeur Snapdragon X2 Elite Extreme offre des performances élevées pour le multitâche et les usages créatifs, tout en conservant une autonomie annoncée de plus de 21 heures. Ces deux modèles incarnent la vision « voir plus, transporter moins » mise en avant par ASUS pour 2026.

Zenbook Duo, Zenbook S et Vivobook S : formats innovants et montée en gamme

ASUS revisite également son concept de PC à double écran avec le nouveau Zenbook Duo 2026. Le châssis est plus compact, plus robuste et mieux pensé pour la mobilité. Les deux écrans OLED 3K à 144 Hz offrent un espace de travail étendu, avec un écart réduit entre les dalles pour une continuité visuelle renforcée. La double batterie de 99 Wh et les processeurs Intel Core Ultra Series 3 permettent de maintenir de bonnes performances sur la durée, même en multitâche intensif.

En parallèle, ASUS met à jour ses gammes Zenbook S et Vivobook S. Ces modèles adoptent eux aussi des processeurs optimisés pour l’IA, qu’ils soient signés Intel, AMD ou Qualcomm selon les configurations. L’objectif est de démocratiser les fonctionnalités Copilot+ PC, tout en conservant des designs fins, des écrans OLED soignés et une autonomie confortable. ASUS cherche clairement à rendre l’IA accessible sur l’ensemble de son catalogue, du premium au plus grand public.

Prix et disponibilité des produits ASUS CES 2026

L’ASUS ExpertBook Ultra sera disponible en France au deuxième trimestre 2026, à partir de 2 915 euros HT. La ProArt GoPro Edition PX13 arrivera au premier trimestre 2026, avec un prix public conseillé de 3 599 euros TTC. Le ProArt PZ14 sera également lancé au premier trimestre 2026, à partir de 2 299 euros TTC. Du côté des ultraportables, le Zenbook A14 sera proposé dès le premier trimestre 2026 à partir de 1 599 euros TTC, tandis que le Zenbook A16 débutera à 1 799 euros TTC.

Le Zenbook Duo 2026 sera commercialisé au premier trimestre 2026, avec un prix de départ fixé à 2 699 euros TTC. Les Zenbook S16 et Vivobook S14 et S16 compléteront l’offre sur la même période, avec des tarifs s’échelonnant entre 699 euros et 1 599 euros TTC selon les modèles et configurations. ASUS prévoit une disponibilité large chez ses revendeurs partenaires et sur l’Asus Store, confirmant une offensive commerciale structurée dès le début de l’année 2026.