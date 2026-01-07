DOOGEE CES 2026 : des innovations audacieuses pour explorer mieux

DOOGEE a ouvert le CES 2026 à Las Vegas avec des innovations axées sur l’intelligence artificielle. Cette année, la marque met en avant la technologie pour faciliter l’exploration et garantir la sécurité en extérieur. Les amateurs d’aventure et de gadgets vont découvrir une gamme d’appareils robustes, conçus pour repousser les limites de l’exploration.

La stratégie IA de DOOGEE dévoilée au CES 2026 à Las Vegas

Lors du salon CES 2026, DOOGEE présente une vision claire : « L’IA pour plus de possibilités d’exploration ». Cette approche se traduit par des produits mélangeant robustesse, autonomie et innovations connectées. L’objectif est simple : faire vivre des expériences inédites, peu importe le terrain ou le climat.

Des smartphones robustes conçus pour l’exploration et la sécurité

Les nouveaux DOOGEE V Max se distinguent par leur puissance et leur polyvalence. Principal atout : le V Max LR propose la télémétrie laser assistée par l’IA. D’un simple geste, vous mesurez des distances précises, en randonnée ou au travail. Plus besoin d’appareils compliqués. La batterie ultra performante de 20 500 mAh offre une autonomie exceptionnelle. Avec ses lampes LED, ce smartphone devient un véritable allié nocturne.

Le DOOGEE S300 Plus, quant à lui, améliore la communication d’équipe. Grâce à la fonction POC (push-to-talk), vous parlez instantanément à vos partenaires. Sa caméra de 200 mégapixels capte chaque détail de vos exploits. La nouvelle batterie en silicium-carbone promet légèreté et longévité.

Montres connectées et audio : technologies pour aventuriers

L’innovation ne s’arrête pas aux téléphones. DOOGEE présente aussi l’Anywise W1 Pro, une montre connectée solide et étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM). Son GPS double bande et ses cartes hors ligne permettent de s’orienter sans effort, même sans smartphone. Pour l’audio, les nouveaux BoneAir Swim offrent une expérience sécurisée avec la conduction osseuse. Vous nagez tout en écoutant de la musique, sans perdre le contact avec les sons extérieurs. Cette technologie assure sécurité et plaisir lors de chaque aventure.

En résumé, DOOGEE fait du CES 2026 une étape marquante pour l’exploration technologique en plein air. Avec ses smartphones robustes, montres et écouteurs intelligents, la marque offre de nouveaux horizons aux amateurs d’aventure et de nature. L’intelligence artificielle devient ainsi un outil clé au service de la découverte et de la sécurité. Venez découvrir toutes les innovations sur le stand DOOGEE pendant le salon !

