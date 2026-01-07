PlayStation Plus : voici les jeux gratuits à télécharger pour janvier 2026

Nouvelle année, nouveaux jeux gratuits ! Pour régaler sa communauté, Sony amorce l’année 2026 avec une sélection de trois jeux pour les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium. Et comme d’habitude, ces titres couvrent un éventail de styles, du racing dynamique à l’aventure nostalgique. Découvrez donc la liste des jeux PlayStation Plus à télécharger à partir du 6 janvier jusqu’au 2 février 2026.

Need for Speed Unbound — PS5

Développé par Criterion Games et initialement paru en 2022, le jeu mise sur une expérience de racing de rue en monde ouvert avec un style visuel distinctif mêlant art urbain et photographie réaliste, de nombreuses options de personnalisation de véhicules, ainsi que des défis solo et multijoueur. Ce titre, uniquement sur PS5, constitue l’attraction principale du mois.

Disney Epic Mickey: Rebrushed — PS4 & PS5

Vous êtes amateurs des jeux avec une expérience plus narrative ? Disney Epic Mickey: Rebrushed est le jeu PlayStation Plus idéal à télécharger pour ce mois de janvier. En revisitant la plateforme d’action initialement apparue sur Wii, cette version modernisée met en scène Mickey Mouse dans un univers coloré et magique. Le gameplay est tout aussi unique, en laissant le joueur peindre ou effacer des éléments du monde avec un pinceau enchanteur.

Disney Epic Mickey: Rebrushed est disponible sur PS4 et PS5.

Core Keeper — PS4 & PS5

Complétant la sélection, Core Keeper offre un contraste marqué avec ses deux confrères. Ce jeu sandbox d’exploration et de survie invite les joueurs à fouiller des cavernes générées de manière procédurale, à exploiter des ressources, à bâtir des bases et à affronter des ennemis. Il propose aussi une dimension coopérative jusqu’à huit joueurs, mêlant crafting, farming et progression de personnage dans un univers pixel art.

Les sorties PlayStation plus de janvier 2026

Avant la rotation mensuelle, quelques jeux quittent également le service PlayStation Plus à partir d’aujourd’hui. La liste comprend :

LEGO Horizon Adventures (PS5)

Killing Floor 3 (PS5)

The Outlast Trials (PS4 & PS5)

Synduality: Echo of Ada (PS5)

Neon White (PS4 & PS5)

Découvrez les jeux PlayStation Plus de janvier 2026 en vidéo :