Beatbot AquaSense X : une avancée majeure pour l’entretien facile des piscines

L’entretien d’une piscine peut vite devenir une corvée. Pourtant, la technologie évolue à grande vitesse pour simplifier ces tâches. Beatbot AquaSense X, présenté au CES 2026, veut révolutionner le nettoyage et l’entretien des piscines grâce à l’intelligence artificielle et l’automatisation. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette innovation reconnue.

Un nettoyage de piscine intelligent grâce à l’IA Beatbot

Le Beatbot AquaSense X se distingue par son intelligence. Il est équipé du nouveau système Beatbot AI 2.0 et de la technologie HybridSense™. Grâce à ce duo, le robot identifie jusqu’à 40 types de débris. Cela double la précision par rapport aux modèles précédents.

Ce robot va plus loin :

Il couvre le fond, les parois et même la surface de l’eau.

Il utilise des capteurs ultrasons et infrarouges pour détecter marches et zones peu profondes.

Il s’adapte avec des mouvements précis, pour répondre à la forme de chaque piscine.

De plus, il est compatible avec Google Home, Alexa et Siri. Il vous suffit de lancer des commandes vocales pour démarrer un cycle ou recevoir des alertes.

Une station de maintenance automatique pour un entretien sans effort

Après le nettoyage, la corvée ennuyait souvent les propriétaires de robots de piscine. Beatbot propose la station AstroRinse, une première mondiale pour l’entretien automatique du robot. Elle nettoie le filtre, vide le réservoir à débris et recharge le robot sans effort.

Voici comment cela fonctionne :

Posez le robot sur la station. Le filtre est rincé à haute pression en trois minutes. Les débris sont collectés dans un sac scellé.

La capacité de la station permet d’espacer encore plus les entretiens manuels. Avec 22 litres, elle tient deux mois à raison de deux cycles par semaine.

Le système Beatbot AquaSense X primé au CES 2026

Ce n’est pas un hasard si le Beatbot AquaSense X a reçu un CES Innovation Award. Il allie technologie de pointe, design intelligent et simplicité d’utilisation. L’objectif de Beatbot : réinventer l’entretien des piscines, tout en libérant du temps à ses utilisateurs.

En plus des piscines, Beatbot développe aussi la robotique amphibie pour des applications environnementales. Le robot RoboTurtle, par exemple, imite une vraie tortue de mer. Il aide à surveiller la qualité de l’eau et protège la nature tout en restant simple à utiliser.

En résumé, Beatbot AquaSense X transforme totalement la façon d’entretenir sa piscine. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’automatisation, Beatbot combine confort, simplicité et innovation. Les amateurs de piscines modernes apprécieront un nettoyage efficace, sans effort, et une maintenance enfin facilitée. Une nouvelle ère pour profiter de sa piscine en toute tranquillité commence.

Lisez notre dernier article tech : CES 2026 : Asus ROG multiplie les annonces et redéfinit le PC gaming (très) haut de gamme