Les 10 animes incontournables de l’hiver 2026 : un début d’année explosif pour les fans

L’hiver 2026 s’annonce comme une saison exceptionnelle pour les amateurs d’anime. Alors que beaucoup pensent que janvier est une période calme, les studios japonais dévoilent au contraire une série impressionnante de nouveautés et de suites très attendues. Entre drames familiaux, combats surnaturels et romances lycéennes, chaque spectateur trouvera une œuvre qui lui correspond. Voici un tour d’horizon des dix animes qui marqueront ce début d’année et qui méritent toute votre attention.

Entre les lignes : un anime avec une histoire intime et touchante

Adapté du manga Ikoku Nikki de Tomoko Yamashita, Entre les lignes raconte l’histoire d’Asa, une adolescente de 15 ans qui perd ses parents dans un accident. Elle est recueillie par sa tante Makio, une romancière solitaire de 35 ans. Ce duo improbable doit apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences.

Cet anime josei explore avec délicatesse les thèmes du deuil, de la reconstruction et des liens familiaux. La relation entre Asa et Makio évolue au fil des épisodes, offrant une atmosphère douce et réaliste. Disponible dès le 4 janvier sur Crunchyroll, il s’annonce comme une œuvre émotive et pleine de sincérité.

My Hero Academia : Vigilantes Saison 2

Après la fin de My Hero Academia en 2025, l’univers continue avec le spin-off « Vigilantes ». Dans cette seconde saison, Koichi et ses compagnons affrontent de nouvelles menaces à Naruhata, tandis que Knuckleduster s’interroge sur son rôle de justicier clandestin.

L’intrigue gagne en intensité avec l’apparition d’un nouvel agent lié à la drogue Trigger. Les fans retrouveront l’énergie et les combats spectaculaires qui ont fait le succès de la saga. Le premier épisode est disponible dès le 5 janvier sur Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen Saison 3

Jujutsu Kaisen revient avec l’arc de la Traque Meurtrière. Noritoshi Kamo lance un jeu sanglant impliquant des milliers de personnes transformées en réceptacles d’objets maudits. Yuji, malgré sa condamnation à mort, poursuit son objectif : libérer Gojo.

Cette saison promet des affrontements intenses et une atmosphère encore plus sombre que l’arc de Shibuya. Les fans retrouveront Yuta Okkotsu, personnage central du film Jujutsu Kaisen 0. Rendez-vous dès le 8 janvier sur Crunchyroll pour découvrir cette suite haletante.

Fire Force Saison 3 Partie 2

L’ultime saison de Fire Force continue en janvier 2026. Après des années de mystère autour des combustions humaines, les derniers épisodes devraient enfin révéler l’origine de ce phénomène. Shinra et ses compagnons affrontent leurs ennemis dans une conclusion explosive.

Produit par David Production, l’anime mêle action frénétique et réflexions philosophiques. Les fans attendent avec impatience de découvrir le lien entre l’univers de Fire Force et le nôtre. La diffusion reprend le 9 janvier sur Crunchyroll.

Hell’s Paradise Saison 2

Gabimaru, l’assassin immortel, poursuit son aventure sur l’île mystérieuse à la recherche de l’élixir d’immortalité. La première saison avait séduit malgré quelques faiblesses techniques. Cette nouvelle partie promet une animation plus fluide et des combats encore plus intenses.

Les affrontements entre criminels et les révélations autour de l’élixir renforcent l’intérêt de l’histoire. MAPPA, le studio derrière l’anime, garantit une mise en scène spectaculaire. La saison 2 débute le 11 janvier sur Crunchyroll.

Oshi no Ko Saison 3

Aqua et Ruby plongent encore plus profondément dans l’univers des idols japonais. Six mois après les drames de la saison précédente, Ruby cherche à comprendre la vérité sur la mort d’Ai et du docteur Gorō. Aqua, de son côté, utilise ses relations pour avancer dans cette quête.

Cette troisième saison promet des révélations sombres et une exploration plus poussée des coulisses du divertissement. Produite par Doga Kobo, elle sera disponible dès le 12 janvier sur Crunchyroll.

Trigun Stargaze

Suite directe de Trigun Stampede, Trigun Stargaze reprend l’histoire de Vash the Stampede. Caché sous le nom d’Eriks, il vit discrètement jusqu’à ce qu’une nouvelle menace pousse l’humanité vers un autre monde. Meryl et Milly, devenues journalistes, partent à sa recherche.

Avec son mélange unique de western et de science-fiction, l’anime conserve son identité visuelle marquée par la CGI de Studio Orange. Les fans pourront découvrir cette suite dès le 10 janvier sur Crunchyroll.

Ton Visage au Clair de Lune

Adapté du shojo de Mika Yamamori, cet anime raconte la rencontre entre Yoi, une lycéenne androgyne souvent incomprise, et Ichimura, le prince du lycée. Derrière les apparences, une relation sincère et tendre se développe.

Produit par EAST FISH STUDIO, l’anime promet une histoire lycéenne douce et émotive. Les amateurs de romances trouveront dans cette œuvre un récit apaisant. Le premier épisode est prévu pour le 11 janvier sur Crunchyroll.

You and I Are Polar Opposites

Cette comédie romantique suit Miyu, une lycéenne pétillante, et Yusuke, un garçon discret. Tout semble les opposer, mais leur relation improbable devient une source de moments drôles et touchants.

L’anime propose une atmosphère légère et rafraîchissante, idéale pour commencer l’année. Disponible dès le 11 janvier sur Crunchyroll, il séduira les amateurs de romcoms.

Frieren Saison 2

Après le succès critique de la première saison, Frieren revient avec de nouvelles aventures. L’elfe et ses compagnons poursuivent leur voyage vers le Nord, affrontant monstres et révélations. Fern, Stark et Frieren forment un trio attachant qui évolue au fil des épreuves.

Cette seconde saison promet autant d’action que de moments émouvants. Les fans de fantasy retrouveront l’univers riche et poétique qui a fait la renommée de l’anime. La diffusion commence le 16 janvier sur Crunchyroll.