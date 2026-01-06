CES 2026 : Asus ROG multiplie les annonces et redéfinit le PC gaming (très) haut de gamme

À l’occasion du CES 2026, Asus ROG a dévoilé une série d’annonces majeures couvrant le PC portable, le design et l’innovation gaming. Entre collaboration artistique, écrans OLED de nouvelle génération et machines ultra-puissantes, la marque affiche une vision claire du PC gaming premium pour l’année à venir. Ces annonces confirment la volonté de ROG de mêler performance, mobilité et identité forte sur tous les segments clés.

Une collaboration artistique inédite avec le ROG Flow Z13-KJP

Asus ROG s’associe à KOJIMA PRODUCTIONS pour lancer une version exclusive du Flow Z13, pensée comme un objet hybride entre art et technologie. Le design s’inspire directement de l’univers Ludens et du travail de Yoji Shinkawa, avec un châssis retravaillé, des matériaux spécifiques et une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Cette approche vise autant les joueurs que les créateurs sensibles à l’esthétique.

Sous le capot, le ROG Flow Z13-KJP mise sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ et une solution graphique Radeon de dernière génération. L’écran 13,4 pouces ROG Nebula en 2.5K monte à 180 Hz et couvre l’espace DCI-P3. Le format tablette détachable renforce la polyvalence, sans sacrifier la puissance ni les usages créatifs avancés.

L’arrivée spectaculaire du Zephyrus Duo à double écran OLED

Asus ROG signe l’arrivée du Zephyrus Duo avec un positionnement encore plus ambitieux. Le PC portable embarque deux écrans OLED tactiles 3K de 16 pouces, offrant plus de vingt pouces d’affichage combiné. Cette configuration cible clairement le multitâche avancé, le streaming et la création, tout en conservant une vraie vocation gaming.

La machine s’appuie sur les derniers processeurs Intel Core Ultra et peut accueillir une GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Le design évolue avec un châssis en aluminium usiné CNC et un nouveau système Slash Lighting. Le clavier détachable et les cinq modes d’utilisation renforcent une approche modulaire unique sur le marché.

Les nouveaux Zephyrus G14 et G16 misent sur l’OLED et la mobilité

La gamme Zephyrus G se renouvelle avec les G14 et G16, pensés pour les joueurs nomades et les créateurs exigeants. Asus ROG mise sur des écrans ROG Nebula HDR OLED très lumineux, avec des dalles rapides et une calibration colorimétrique précise. L’objectif reste clair : proposer des machines fines sans compromis visuel.

Côté performances, ces modèles combinent processeurs Intel ou AMD de nouvelle génération et GPU NVIDIA RTX série 50. Le refroidissement progresse, tout comme la connectique et l’autonomie. Avec ces Zephyrus, Asus ROG cherche à imposer un équilibre solide entre puissance brute, qualité d’affichage et portabilité haut de gamme.

Prix et disponibilité des nouveautés Asus ROG

Les nouveaux produits Asus ROG annoncés au CES 2026 ont des prix clairs et définis, malgré les aléas du marché que l’on connaît. Le ROG Flow Z13-KJP édition KOJIMA PRODUCTIONS sera disponible à partir de 2799 euros. Il sortira au premier trimestre 2026, avec une disponibilité progressive selon les marchés européens.

Le Zephyrus Duo double écran sera vendu à partir de 3999 euros, avec lancement prévu au deuxième trimestre 2026. Les Zephyrus G14 et G16 commenceront respectivement à 1799 euros et 2099 euros, disponibles dès fin mars 2026. Ces tarifs reflètent l’intégration d’écrans OLED haut de gamme et de composants de dernière génération.