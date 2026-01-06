AWOL Vision sublime le home cinéma avec un projecteur 4K exceptionnel

La révolution du home cinéma et du divertissement passe désormais par AWOL Vision. La marque américaine dévoile sa nouvelle série Aetherion. Ce projecteur 4K triple laser à focale ultra-courte promet des images spectaculaires, une rapidité stupéfiante, et une précision jamais vue auparavant. Plongez dans l’expérience ultime de l’image grand format.

Une expérience visuelle incomparable grâce à la technologie PixelLock

Le secret d’AWOL Vision repose sur sa technologie exclusive PixelLock™. Ce système d’alignement des pixels permet d’obtenir des images ultra-nettes et fidèles, même sur des écrans géants. Plus besoin de s’inquiéter des flous ou des séparations de couleurs : chaque pixel est fusionné et synchronisé à la perfection. Résultat : une projection sans défaut, même à 200 pouces !

Des images 4K géantes et ultra-nettes pour le cinéma à domicile

Avec la série Aetherion, profitez d’une clarté 4K permanente et d’un contraste saisissant, même dans un salon lumineux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Résolution 4K sur des écrans jusqu’à 200 pouces

Contraste natif de 6 000:1 et technologie EBL™

Jusqu’à 3 300 lumens ISO pour des images lumineuses

Technologies Dolby Vision, IMAX Enhanced et HDR10+ intégrées

Chaque détail devient visible, sans compromis sur la taille ou la qualité : c’est idéal pour les cinémas maison et les grandes pièces à vivre.

Des performances exceptionnelles pour les amateurs de jeux vidéo

Les joueurs ne sont pas oubliés. Aetherion offre une latence de 1 ms à 240 Hz. Cela garantit une réactivité impressionnante, essentielle pour les jeux de compétition. Grâce aux options VRR et ALLM, le projecteur s’adapte automatiquement pour une fluidité parfaite. Enfin, la compatibilité Dolby Vision Gaming assure des couleurs éclatantes et un réalisme maximal dans chaque partie.

AWOL Vision place la barre très haut avec cette série Aetherion. Clarté 4K, taille d’image exceptionnelle, et rapidité s’unissent pour créer une expérience immersive unique. Que vous soyez amateur de films, passionné de sport ou joueur aguerri, le projecteur Aetherion vous transporte au cœur de l’action, en toute simplicité.

