The Legend of Sword and Fairy 4 Remake dévoile son gameplay qui rappelle fortement…Clair Obscur Expedition 33

S’il y a un jeu qui a captivé le monde du gaming cette année, c’est bien sûr Clair Obscur: Expedition 33. Alors, quand CubeGame a dévoilé la vidéo de gameplay de The Legend of Sword and Fairy 4 Remake, tout le monde en a parlé. Et apparemment, pas qu’en bien ! Si la modernisation du RPG chinois de 2007 était attendue en Occident, c’est surtout la ressemblance frappante de son système de combat avec celui de Clair Obscur qui alimente aujourd’hui le débat au sein de la communauté.

Voir aussi : Granblue Fantasy arrive enfin à l’international sur Steam !

The Legend of Sword and Fairy 4 Remake, c’est quoi ?

Développé par le studio chinois CubeGame, The Legend of Sword and Fairy 4 Remake se présente comme une refonte totale l’épisode original sorti en 2007. En effet, le passage à l’Unreal Engine 5 permet au jeu d’afficher une direction artistique nettement plus détaillée. Au menu : des environnements riches, une gestion moderne de la lumière et des modèles de personnages entièrement refaits.

La vidéo récemment publiée alterne cinématiques et séquences jouables, avec un gameplay solo au tour par tour. CubeGame a également remodelé l’univers du jeu, en intégrant une mise en scène résolument contemporaine. “Partez à la recherche des immortels avec l’équipe de Tianhe Yun. Pendant ce temps, une vérité cachée depuis longtemps se révèle peu à peu”, ajoute le studio chinois.

Un système de combat (beaucoup trop) similaire à Clair Obscur

Mais c’est sur ce fameux gameplay que le parallèle avec Clair Obscur: Expedition 33 s’impose. Le trailer dévoile les combats avec une caméra dynamique, des animations très chorégraphiées et une interface minimaliste mettant en valeur l’action au centre de l’écran. Un système de combat, que les aficionados de Clair Obscur ont reconnu dès les premières minutes.

Dans Sword and Fairy 4 Remake, chaque attaque se déclenche par une mise en scène spectaculaire. Ceci donne une sensation de rythme et d’impact, un mécanisme rendu célèbre par le jeu de Sandfall. La transition fluide entre exploration et affrontements et la lisibilité de l’interface pendant les phases de combat renforcent encore cette impression de familiarité.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs ont rapidement souligné ces similitudes visuelles et structurelles. Certains vont jusqu’à parler d’une “parenté évidente” dans la façon de présenter les affrontements. D’autres, plus cruels, dénoncent même « un plagiat » en défaveur de CubeGames.

Voyez par vous-même :

Néanmoins, ce rapprochement inattendu a offert une visibilité accrue à The Legend of Sword and Fairy 4 Remake. Pour l’heure, le jeu est confirmé sur PC et consoles, sans date de sortie ni plateformes détaillées.