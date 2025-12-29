Granblue Fantasy arrive enfin à l’international sur Steam !

Une nouvelle ère s’ouvre pour l’un des JRPG cultes de Cygames. Après plus d’une décennie d’existence sur navigateurs web et mobiles, Granblue Fantasy s’apprête à franchir une étape majeure de son histoire, en s’exportant à l’international pour la première fois via Steam. Cette arrivée sur PC marque également un tournant stratégique pour l’un des JRPG free-to-play les plus influents du marché japonais, longtemps réclamée par la communauté occidentale. Fans de Granblue Fantasy, marquez vos calendriers : il arrive dans juste quelques mois.

Une sortie Steam confirmée…mais pas sans concessions

Annoncée lors du Granblue Fantasy Fes 2025, la version PC de Granblue Fantasy visera désormais tous les joueurs internationaux. Cygames a officiellement confirmé la sortie du jeu sur Steam le 10 mars 2026, une date hautement symbolique coïncidant avec l’anniversaire de la licence.

Contrairement aux versions historiques accessibles via navigateur ou mobile, cette édition PC bénéficiera également d’une interface adaptée au format 16:9. En revanche, Cygames a été clair sur un point sensible : aucun transfert de compte ne sera possible depuis les versions existantes. Cette version Steam ne sera pas non plus disponible au Japon dans un premier temps, malgré la présence des langues anglaise et japonaise.

Granblue Fantasy : un monument du JRPG free-to-play

Lancé initialement en mars 2014, Granblue Fantasy s’est rapidement imposé comme une référence du RPG japonais sur mobile. Le jeu plonge les joueurs dans un univers de fantasy aérienne, composé d’îles flottantes reliées par les cieux. On y incarne Gran (ou Djeeta), embarqué dans une quête épique aux côtés de Lyria, une jeune fille dotée de pouvoirs mystérieux, pour échapper à un empire oppressif.

Son succès repose sur plusieurs piliers. Parmi eux, il y a le fameux système de combat au tour par tour accessible mais stratégique, et les raids coopératifs massifs, pouvant réunir jusqu’à 30 joueurs. Ajoutez à cela une narration particulièrement soignée, enrichie au fil des années par des événements scénarisés et des personnages emblématiques. Au-delà du jeu original, Granblue Fantasy est aujourd’hui une véritable franchise multimédia. Anime, mangas et spin-offs — dont Granblue Fantasy Versus: Rising et Granblue Fantasy: Relink — ont largement contribué à sa notoriété mondiale.

Alors, prêts à découvrir l’un des univers les plus riches du JRPG moderne ? Si la réponse est oui, Granblue Fantasy vous donne rendez-vous sur Steam le 10 mars 2026.