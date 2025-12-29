James Bond 007: First Light repousse sa date de sortie de deux mois

2026 s’annonce comme une année passionnante pour l’industrie vidéoludique, avec la sortie de titres aussi prometteurs les uns que les autres. Parmi eux, James Bond 007: First Light, devait être l’une des plus grosses pépites du mois de mars prochain. Malheureusement, IO Interactive a annoncé que le peaufinement du jeu prendrait un peu plus de temps, repoussant officiellement sa sortie deux mois plus tard.

Rendez-vous avec l’agent 007 en mai 2026

Mauvaise nouvelle pour les fans de l’agent secret le plus célèbre du jeu vidéo. Attendu comme l’un des titres majeurs de 2026, James Bond 007: First Light ne sera finalement pas disponible à la date prévue. Initialement fixé au 27 mars 2026, le jeu ne sortira que le 27 mai 2026, soit deux mois plus tard. Selon IO Interactive, ce délai supplémentaire servira à peaufiner le gameplay, améliorer les performances et “affiner l’ensemble de l’expérience”.

Vous pouvez lire la déclaration complète du développeur ci-dessous :

“Bonjour à tous,

Aujourd’hui, nous vous communiquons une mise à jour concernant 007 First Light, car nous avons décidé de repousser la sortie du jeu de deux mois, au 27 mai 2026.

007 First Light est notre projet le plus ambitieux à ce jour. L’équipe s’est entièrement concentrée sur la création d’une expérience James Bond inoubliable, alliant action à couper le souffle, voyages autour du monde, espionnage, gadgets, courses-poursuites en voiture, et bien plus encore. En tant que développeur et éditeur indépendant, cette décision nous permet de garantir que l’expérience répondra dès le premier jour au niveau de qualité que vous méritez.

Le jeu progresse bien et est entièrement jouable du début à la fin. Ces deux mois supplémentaires nous permettront donc de peaufiner et d’affiner l’expérience, afin de garantir que nous livrerons la meilleure version possible lors du lancement. Nous sommes convaincus que cela garantira le succès à long terme de 007 First Light, et nous apprécions sincèrement la patience et le soutien continu dont vous avez fait preuve depuis que nous avons dévoilé le jeu pour la première fois. Nous sommes impatients de vous faire part de nouvelles informations concernant 007 First Light début 2026.

Merci encore pour votre soutien,

IO Interactive/ Hakan Abrak”

An important update regarding the release date of 007 First Light. pic.twitter.com/DLej5bLxun — 007 First Light (@007GameIOI) December 23, 2025

Report de la sortie de James Bond 007: First Light, un repositionnement stratégique dans le calendrier ?

Le nouveau créneau de fin mai 2026 n’est pas non plus anodin. Il permet également au jeu de bénéficier d’une fenêtre de sortie plus favorable, suite au report d’autres blockbusters très attendus.

James Bond 007: First Light proposera une histoire d’origine inédite, centrée sur un Bond plus jeune, au début de sa carrière d’agent 00. Parmi les acteurs, Le titre sortira officiellement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, ainsi que sur Nintendo Switch 2. En attendant, voici un avant-goût de son gameplay :