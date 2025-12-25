Ne ratez pas : Mariachi Legends, le Metroidvania mexicain s’impose déjà comme l’un des jeux indé à suivre en 2026

Pour cette fois, oublions un court instant les annonces des Game Awards 2025 et mettons le cap pour le Mexique. La semaine dernière, la région a accueilli le Latin American Games Showcase (LAGS), un événement visant à mettre en valeur les studios indépendants et émergents d’Amérique latine. Et, parmi les annonces de jeux, un titre a particulièrement retenu notre attention, avec son gameplay Metroidvania, son esthétique pixel art raffinée et son identité culturelle forte. Un cocktail audacieux qui porte déjà un nom : Mariachi Legends.

Mariachi Legends, un Metroidvania ancré dans le folklore mexicain

Développé par Halberd Studios, le studio mexicain derrière 9 Years of Shadows, Mariachi Legends se présente comme un jeu d’action-plateforme en 2D. Il se repose sur une structure Metroidvania classique : exploration non linéaire, zones interconnectées et progression conditionnée par l’acquisition de nouvelles compétences. Mais là où il se démarque, c’est par son univers profondément inspiré du folklore mexicain. On le ressent dès les premières secondes du trailer, avec la forte présence de légendes et musique traditionnelle locales.

Dans Mariachi Legends, le joueur incarne Pablo Cruz, un détective brisé par la perte de ses parents. Il s’engage alors dans une quête vengeresse, allant même à conclure un pacte avec la Mort pour y arriver. Cette alliance surnaturelle lui permet d’endosser une forme redoutable, La Sombra, un esprit de mariachi doté de pouvoirs dévastateurs.

Visuellement, Mariachi Legends évoque les grandes heures de Castlevania ou Metroid, tout en affirmant une identité propre. La bande-son participe également à l’immersion, notamment avec une réinterprétation de “La Llorona”, le célèbre chant folklorique mexicain.

Ci-dessous la bande-annonce :

Date de sortie et plateformes

Soutenu dès ses débuts par une campagne Kickstarter, Mariachi Legends s’inscrit dans cette nouvelle génération de jeux indépendants assumant pleinement leur identité culturelle. Le jeu sortira vers le deuxième trimestre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.