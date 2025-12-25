Actualités

HUAWEI Mobile Services crée l’événement avec un hiver magique et festif

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 25 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
HUAWEI Mobile Services célèbre l’hiver avec offres festives et nouveau GameCenter.

La magie des fêtes s’invite dans le monde numérique grâce à HUAWEI Mobile Services. Cet hiver, la marque lance sa grande campagne Winter Festival et dévoile en prime sa nouvelle application GameCenter. Les utilisateurs peuvent profiter de nombreuses récompenses festives, d’offres exclusives et d’expériences de haute qualité dans l’écosystème HUAWEI. Voici un tour d’horizon des nouveautés.

Des récompenses festives exclusives avec HUAWEI Mobile Services

Pour célébrer le Winter Festival, HUAWEI offre un large choix de récompenses. Sur AppGallery, un tirage au sort permet de gagner des produits phares comme le HUAWEI FreeClip ou la MatePad 11. Les utilisateurs bénéficient aussi de coupons de réduction jusqu’à 90% sur des applications sélectionnées. De plus, HUAWEI Mobile Cloud propose un stockage sécurisé avec 30% de réduction sur les abonnements annuels.

GameCenter : la nouvelle expérience de jeu sur l’écosystème HMS

La grande nouveauté de cette saison, c’est GameCenter. Cette application propose plus de 400 mini-jeux accessibles sans téléchargement. Des titres populaires comme Bang Bang Survivor attendent les joueurs. Il suffit de se connecter chaque jour pour gagner des pièces et des récompenses, que l’on peut échanger contre des coupons utilisables dans tout l’écosystème HUAWEI. Une façon simple de rendre les soirées d’hiver plus divertissantes.

Des promotions spéciales sur AppGallery, Watch Face Store et Cloud

Les autres services de HUAWEI participent aussi à la fête. Le Watch Face Store offre des designs inédits pour personnaliser sa montre et propose des tirages au sort avec des lots précieux. Dans le navigateur HUAWEI, les utilisateurs cumulent des points à chaque recherche, qu’ils transforment en cartes-cadeaux chez de grandes enseignes comme Amazon ou Nike. Le Mobile Cloud, quant à lui, garantit sécurité et tranquillité d’esprit avec ses options de stockage protégées.

Cette campagne Winter Festival confirme l’engagement de HUAWEI Mobile Services pour des expériences connectées et festives. À l’approche des fêtes, l’écosystème HUAWEI invite ses utilisateurs à profiter d’offres uniques, de jeux innovants et d’une sécurité renforcée pour toute la famille. Ne manquez pas ce rendez-vous digital pour finir l’année en beauté.

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 25 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
