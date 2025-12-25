Actualités

HCLSoftware fait un pas décisif avec l’acquisition de Jaspersoft

HCLSoftware acquiert Jaspersoft pour renforcer son offre d’analyse décisionnelle.

Le monde de la business intelligence évolue sans cesse. Aujourd’hui, HCLSoftware marque un tournant important. La société annonce l’acquisition de Jaspersoft, un leader reconnu de l’analyse et du reporting. Cette opération promet de révolutionner la façon dont les entreprises gèrent leurs données.

HCLSoftware annonce l’acquisition stratégique de Jaspersoft

HCLSoftware prépare l’achat de Jaspersoft auprès de Cloud Software Group. Cette initiative vise à renforcer la division Données et Intelligence Artificielle (IA) de la marque. Avec cette intégration, HCLSoftware espère proposer des outils de reporting et d’analyse toujours plus performants. L’acquisition devrait être finalisée dans les six prochains mois, selon le communiqué.

Les avantages de la plateforme Jaspersoft pour l’analyse d’entreprise

Jaspersoft offre une plateforme de business intelligence qui séduit par sa précision. Grâce à ses rapports « pixel-perfect », les entreprises créent des tableaux de bord fiables et esthétiques. De plus, ses outils s’imposent dans les secteurs réglementés comme la finance et l’administration. Les clients bénéficient alors de visualisations avancées et d’analyses intégrées, essentielles pour prendre de bonnes décisions.

Intégration de Jaspersoft à la division Données et IA de HCLSoftware

L’arrivée de Jaspersoft apporte à HCLSoftware une expertise solide en analyse de données. Les solutions de gestion des métadonnées et de gouvernance de données d’Actian en ressortiront renforcées. Ensemble, les équipes visent à offrir une expérience utilisateur immersive et continue. Les développeurs et architectes de données trouveront de nouvelles opportunités grâce à cette collaboration mondiale.

En conclusion, l’achat de Jaspersoft par HCLSoftware promet d’accélérer l’innovation dans le domaine de l’analyse décisionnelle. Les clients profiteront de plateformes encore plus puissantes pour gérer et exploiter leurs données. HCLSoftware confirme ainsi son engagement envers la transformation digitale et l’intelligence d’entreprise.

