Dstny Sweden accélère l’adoption réussie de l’IA en entreprise

Les entreprises suédoises vivent une véritable transformation numérique grâce à l’intégration de l’IA. Selon Dstny Sweden, la demande ne cesse d’augmenter. Passer de la simple curiosité à l’action devient crucial pour rester compétitif. Découvrez comment cette révolution est en train de façonner l’avenir des communications professionnelles en Suède.

En 2025, les entreprises suédoises ont franchi un cap important. L’IA représente déjà 20 % des nouvelles ventes chez Dstny Sweden. Ce chiffre devrait atteindre 30 % en 2026. Les décideurs ne se contentent plus de parler d’IA. Ils veulent la mettre en œuvre rapidement.

Les dirigeants comprennent mieux les avantages concrets de l’IA. Ils réalisent qu’il ne faut pas passer à côté. « Avant, nos clients étaient curieux. Maintenant, ils veulent agir », explique Jonas Angleflod, directeur général de Dstny Sweden.

De la curiosité à l’intégration : l’évolution du marché de l’IA

Le marché n’est plus au stade de l’exploration. Les entreprises intègrent désormais l’IA dans leur budget. Deux grandes vagues de demandes émergent :

La première concerne l’analyse assistée par l’IA, comme l’analyse d’appels et le suivi des sentiments.

La seconde vague s’attache à l’automatisation avancée, par exemple la gestion des commandes et du service client via Magento ou Shopify.

Les sociétés veulent conserver leurs méthodes habituelles. Elles demandent une IA qui s’intègre à leurs outils existants, sans révolutionner leurs processus.

Dstny Sweden innove avec des solutions IA sur mesure

Pour répondre à ces attentes, Dstny Sweden développe ses propres solutions. Dès janvier 2026, elle lance une extension de plateforme d’automatisation. Cette nouveauté permettra aux entreprises de déclencher des actions intelligentes selon des mots-clés, des règles et même des sentiments détectés.

La société mise sur la souveraineté des données. Elle propose des modèles d’IA hébergés sur une infrastructure suédoise. La confiance des clients est primordiale.

Pour conclure, l’adoption rapide de l’IA marque un tournant pour le monde professionnel suédois. Grâce à Dstny Sweden, les entreprises profitent d’outils innovants, sécurisés et adaptés à leurs besoins. L’avenir du travail hybride se dessine, où humains et IA avancent ensemble, chacun renforçant l’autre. Adopter l’IA n’est plus une option, c’est désormais un passage obligé pour réussir.

Lisez notre dernier article tech : Ella Mental débarque dans Invincible VS : tout ce qu’il faut savoir sur le DLC