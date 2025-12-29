Guilty Gear -Strive- prépare un tournant majeur avec sa version 2.0 : ce qu’il faut retenir

Après une quatrième saison embarquant Lucy de Cyberpunk: Edgerunners, Arc System Works commence à lever le voile sur l’avenir de Guilty Gear -Strive-. À l’occasion du 19ᵉ Developer’s Backyard, publié en fin de la semaine dernière, le studio japonais a partagé de nouvelles informations sur la direction prise par le jeu de combat. Désormais tourné vers une évolution d’ampleur, Guilty Gear -Strive- entrera donc dans une nouvelle phase de son cycle de vie avec la grosse mise à jour 2.0. On fait le point.

Guilty Gear -Strive- 2.0 : le renouveau

C’est officiel : Guilty Gear -Strive- bénéficiera d’un très gros lifting à l’approche de 2026. En effet, avec la mise à jour 2.0, Arc System Works ne se contente pas d’équilibrer le jeu : il va carrément le transformer. Vendredi dernier, le producteur Ken Miyauchi dévoile certains des grands projets de l’équipe pour remanier le jeu à l’occasion de sa cinquième année.

“Avec la version 2.0, notre objectif n’est pas simplement d’ajuster les personnages ou d’ajouter du nouveau contenu. Nous allons préparer des mises à jour offrant une expérience globale renouvelée, captivante, presque comme si l’on découvrait un nouveau jeu. Cela ne signifie pas que tout va changer d’un seul coup. Nous considérons plutôt la version 2.0 comme une étape importante : une occasion de revoir et d’affiner ce que nous avons construit jusqu’à présent, et de franchir une nouvelle étape pour Guilty Gear Strive-”, déclare Miyauchi.

Côté équilibre des combats, Arc System Works va ajuster certaines des modifications apportées au jeu, notamment sur le Wild Assault. “Nous réévaluons son rôle et sa position en tant que mécanisme universel, en tenant compte de l’évolution de l’environnement depuis son introduction. Ceci, dans le but de rendre le jeu plus facile à comprendre et plus satisfaisant à jouer, en particulier pour les nouveaux venus”, ajoute Miyauchi.

Enfin, comme annoncé précédemment, Arc System Works prévoit de sortir un nouveau personnage dans Guilty Gear -Strive- avec la mise à jour de la version 2.0. De plus, ils “prévoient” d’ajouter progressivement d’autres combattants par la suite, sans en dévoiler davantage.

Pour l’instant, la date de lancement précise de Guilty Gear -Strive- 2.0 reste encore inconnue. Il nous faudra donc attendre de voir ce que l’équipe nous réserve pour 2026.