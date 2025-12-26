Saturday AM: Battle Manga dévoile sa première bande-annonce de gameplay

Les jeux de combat en équipe ont le vent en poupe ces derniers mois, avec la sortie de 2XKO et l’arrivée prochaine de Marvel Tōkon: Fighting Souls sur nos machines. Et parmi ces titres, un petit outsider vient s’ajouter à la liste : Saturday AM: Battle Manga. Dévoilé en juin dernier, nous pouvons désormais voir le jeu en action avec son tout premier trailer de gameplay. Décryptage.

Que nous réserve Saturday AM: Battle Manga ?

C’est une étape clé que vient de franchir Saturday AM: Battle Manga. Six mois après l’annonce officielle, le jeu de combat crossover issu de l’univers Saturday AM a levé le voile sur son tout premier trailer, offrant enfin un aperçu concret de son gameplay. Les images montrent des affrontements nerveux en 2.5D, ponctués de combos, d’attaques spéciales et de mécaniques de tag permettant de passer d’un personnage à l’autre en plein combat.

Ce trailer confirme également l’orientation de Saturday AM: Battle Manga vers un système 2v2. Les développeurs misent sur des inputs traditionnels et une lisibilité accrue de l’action, afin de rendre le jeu accessible sans en sacrifier la profondeur. La bande-annonce confirme également qu’Apple Black, Clock Striker, Soul Beat et Hammer seront les quatre premiers combattants jouables du jeu.

Côté prod, c’est la célèbre moddeuse Ryn (@WistfulHopes) qui occupe le poste de programmeuse en chef et d’artiste technique du jeu. Saturday AM: Battle sera le premier titre commercial à utiliser son moteur de jeu de combat Night Sky, sur lequel elle travaille depuis un certain temps.

of note: this is the first commercial game to use my ue5 fighting game framework, night sky engine — Ryn 🏳️‍⚧️ (@WistfulHopes) December 22, 2025

Pour rappel, Saturday AM: Battle Manga se présente comme un jeu de combat en 2v2, mettant en scène des personnages issus des différentes séries de Saturday AM. Le gameplay repose sur un système de tag permettant d’enchaîner les personnages en plein combat, avec des mécaniques d’assist et de combos. Une démo du jeu sera bientôt disponible sur Steam, mais aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

Vous pouvez découvrir la bande-annonce de du jeu dans la vidéo ci-dessous :