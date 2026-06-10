UGREEN NASync DXP GT : la solution puissante pour un stockage fiable

Le UGREEN NASync DXP GT arrive sur le marché pour transformer le stockage des fichiers à domicile. Cette solution promet une expérience fluide, rapide et sécurisée. Elle s’adresse aux créateurs de contenu et aux amateurs de maisons connectées. Découvrons comment cette nouveauté peut répondre à vos besoins de stockage.

Un NAS local puissant pour créateurs et maisons connectées

Le NASync DXP GT propose deux modèles, adaptés aux différentes exigences. Le modèle DXP4800 GT prend en charge jusqu’à 144 To de stockage. Le DXP2800 GT s’adresse aux utilisateurs ayant besoin de 80 To. Ces capacités élevées évitent la dispersion des fichiers entre plusieurs supports.

Les créateurs profitent d’outils adaptés pour gérer leurs photos et vidéos. Pour les maisons connectées, la centralisation des données devient simple. L’accès reste rapide et fiable, même en cas de panne internet.

Vitesse, performance et sécurité au cœur de l’innovation

Grâce au processeur AMD Ryzen Embedded R2514, le NASync DXP GT offre des performances de haut niveau. Ses deux ports 10 GbE assurent des transferts ultra-rapides. Ainsi, les tâches multitâches s’exécutent sans ralentissement.

La mémoire ECC, disponible en option, garantit la stabilité de vos données. Vous pouvez aussi connecter divers types de disques : SATA, U.2 et M.2. Enfin, le lecteur de carte SD intégré permet d’importer vos fichiers en un instant.

Stockage flexible et gestion centralisée des données

Ce NAS UGREEN propose de nombreuses solutions pour stocker et gérer vos fichiers. Avec le support des services comme Home Assistant ou Plex, vous gérez la domotique et les contenus multimédias sans effort. La nouvelle application Surveillance Center permet de surveiller et d’organiser vos caméras en toute simplicité.

Voici ce que vous pouvez faire avec le DXP GT :

Centraliser photos et vidéos

Créer un cloud privé chez vous

chez vous Gérer facilement la sécurité de votre domicile

Automatiser les sauvegardes et la gestion documentaire

Au fil du temps, vous pouvez adapter la capacité selon vos besoins, sans perdre en performances ni en fiabilité.

En résumé, le UGREEN NASync DXP GT s’impose comme une solution clé pour un stockage de grande capacité, ultra-rapide et sécurisé. Sa flexibilité convient à tous, des créateurs exigeants aux familles connectées. Profitez d’une expérience sans faille pour vos fichiers et domotique, tout en gardant la main sur votre confidentialité.

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