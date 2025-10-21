Apple : finalement, le premier iPhone pliant ne sera pas pour demain (ni pour l’année prochaine)

Alors que le premier Samsung Galaxy Fold est sorti en 2019, la réponse d’Apple se fait attendre. Plusieurs fans de la marque à la pomme avaient espéré voir le premier iPhone pliant débarquer en 2026. Malheureusement, les dernières informations révèlent que le smartphone pourrait ne sortir qu’en 2027.

Les ingénieurs d’Apple auraient besoin de plus de temps que prévu

Cette information provient du média coréen The Elec, dans un article publié le vendredi 17 octobre 2025. Ladite information s’appuie sur un rapport de la banque d’investissement japonaise, Mizuho Securities. Cette dernière indique qu’Apple pourrait décaler la sortie de son iPhone pliant à 2027.

Malgré tout, il est permis de rester optimiste car Apple n’a pas divulgué d’informations officielles sur le sujet. Pour le moment, beaucoup croient encore que la marque à la pomme pourrait sortir son premier iPhone pliant en 2026. Néanmoins, les ingénieurs auraient besoin de plus de temps pour finaliser la conception du smartphone. De plus, ils devraient encore affiner certains éléments, comme la charnière.

Les espoirs s’amenuisent sur la sortie de l’iPhone pliant pour 2026

Pour rappel, Samsung a lancé son premier Galaxy Fold en 2019. Google, quant à lui, s’est lancé dans le modèle pliant en 2023 avec son Pixel Fold. En d’autres termes, Apple n’a pas pu suivre ses concurrents sur ce terrain, pour le moment. Même si un lancement pour 2026 reste envisageable, il est possible qu’Apple n’en produise qu’une faible quantité.

D’après Mizuho Securities, « les prévisions de production de dalles pour le téléphone pliant d’Apple sont passées de 13 millions d’unités, à 11 millions, puis à 9 millions. Le volume de production de la première année pourrait être inférieur aux panneaux disponibles, autour de 5 à 7 millions d’unités ».

Pour information, il y a déjà des rumeurs sur la fiche technique de l’iPhone pliant. Ces rumeurs évoquent un format livre, avec un écran externe de 5.8 pouces et un écran interne de 7.58 pouces. Le smartphone embarquerait les technologies CoE (pour la luminosité et la finesse), Hole Display (écran troué) et LTPO (variation du taux de rafraîchissement, pour l’autonomie et la fluidité). En tout cas, on est bien loin des estimations de sortie pour 2023-2024.