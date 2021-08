iPhone pliable : un premier modèle pour 2023-2024 ?

De plus en plus de constructeurs de smartphones se mettent à développer, voir commercialiser des smartphones pliables. Même si la liste reste encore courte, la tendance semble toute de même être lancée grâce à Samsung. Le constructeur sud-coréen devrait même fournir en écrans pliables d’autres marques comme Xiaomi ou Oppo. Un autre acteur pourrait aussi arriver sur ce tout nouveau marché : Apple. Un iPhone pliable pourrait ainsi être lancé dans deux ou trois ans minimum, soit vers 2023-2024, selon le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg.

D’ici quelques années, Apple pourrait lancer un iPhone pliable

Déjà source de discussions depuis quelque temps, l’iPhone pliable continue de faire parler de lui aujourd’hui. Le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg vient en effet de revenir sur ce sujet dans un article. Selon lui, Apple ne serait pas encore prêt à travailler sur un modèle pliable.

Cependant, la firme américaine devrait logiquement réfléchir à un iPhone pliable à l’avenir afin de ne pas se faire devancer par la concurrence. Il souligne ainsi qu’un smartphone de ce type pourrait arriver d’ici 2023-2024 au minimum. À cette période, Apple aura cependant déjà plusieurs années de retard sur Samsung et ses premiers Fold sortis en 2019. D’après des sources du journaliste, des prototypes existent en interne chez Apple au niveau des écrans, mais pas de prototypes de smartphone pliable complets.

Mark Gurman rappelle notamment que Samsung propose deux modèles de smartphones pliables : un se pliant à la verticale et un autre à l’horizontale. Selon lui, Apple opterait pour le premier format étant donné qu’il permet d’offrir un affichage smartphone, et un autre plus tablette. Des avantages conséquents qui permettraient ainsi de multiplier les usages de l’iPhone pliable.

En attendant de se lancer sur ce nouveau marché, Apple va dans un premier temps terminer la transition des MacBook avec ses puces maison, avec prochainement l’arrivée de modèles Pro de 14″ et 16″, ou encore l’iPhone 13.

