PlayStation VR 2 : de nouveaux détails dévoilés par Sony

Sony ne semble pas vouloir rester silencieux sur sa prochaine génération de casque de réalité virtuelle. La firme nippone vient en effet de dévoiler de nouveaux détails sur le PlayStation VR 2, notamment autour des écrans et des manettes.

Le casque de réalité virtuelle de la PS5 se précise

Après l’officialisation des manettes du PlayStation VR 2 en mars dernier, plusieurs rumeurs ont fait irruption autour du prochain casque de réalité virtuelle de Sony. Nous apprenions par exemple que le produit offrirait de la 4K, le suivi des mouvements des yeux ou encore une dalle OLED. Lors d’une conférence dédiée aux développeurs, la firme nippone en a profité pour offrir plus de détails, et notamment des caractéristiques techniques.

Selon les informations relayées par la chaîne YouTube PSVR Without Parole, Sony aurait ainsi annoncé que les nouveaux contrôleurs du PlayStation VR 2 pourront détecter lorsque vous les tiendrez en main et toucherez les boutons, mais aussi la distance à laquelle vos doigts sont. Les manettes sauraient ainsi exactement à quelle distance se trouve chacun de nos doigts en temps réels. À voir comment les développeurs pourraient intégrer cette technologie. Cela pourrait par exemple permettre aux joueurs de visualiser leurs doigts in-game.

Concernant l’écran, le PlayStation VR 2 serait doté de deux dalles HDR OLED 4K avec une définition de 2 000 par 2 040 pixels. Nous retrouvons aussi la mention d’une fonctionnalité de eye tracking, soit le suivi du mouvement des yeux. Le champ de vision proposé par le casque de réalité virtuelle serait de 110°, soit une augmentation de 10° par rapport à la génération précédente. Une technologie de retours haptiques aurait aussi été implémentée dans le casque.

Des jeux AAA pour le PlayStation VR 2

Pour finir, Sony explique vouloir continuer ses efforts concernant son modèle AAA hybride afin de faire le succès de son PSVR 2. Cela signifie que la société mise sur de gros jeux jouables à la fois sur console, mais aussi par le biais de son casque de réalité virtuelle. Nous avons déjà vu Resident Evil 7 et No Man’s Sky sur PS4 profiter de cette stratégie. Il reste maintenant à patienter jusqu’en 2022, au plus tôt, pour voir arriver le PlayStation VR 2 dans le commerce.