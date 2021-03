Apple préparerait un iPhone pliable pour 2023

Les modèles 2021 des iPhone ne sont mêmes pas encore sortis qu’Apple fait déjà des prévisions pour les années à venir. La marque à la pomme envisagerait la fabrication d’un iPhone pliable d’ici deux ou trois ans. La Firme de Cupertino aurait d’ailleurs déjà déposé le brevet de fabrication depuis 2019 et travaillerait déjà sur la confection du smartphone. L’entreprise de Tim Cook tablerait sur 2023 pour le lancement officiel.

Un iPhone pliable pour Apple en 2023

Apple projetterait de mettre sur le marché un téléphone mobile pliable d’ici au maximum 3 ans. C’est ce qui ressort des propos de Ming-Chi Kuo, expert de la marque à la pomme et réputé pour la crédibilité des informations qu’il partage. L’analyste a, en effet, indiqué qu’on ne devrait pas voir un iPhone pliable sous Apple avant plusieurs années. La Firme de Cupertino se focaliserait plutôt sur l’agrandissement des écrans des actuels modèles 12 et futurs modèles 13 de ses smartphones. L’entreprise de Tim Cook n’aurait d’ailleurs pas réalisé d’avancées importantes sur le sujet. Elle ne gagnerait donc pas en efficacité en dispersant ses efforts. D’ailleurs le développement des téléphones pliables exigerait d’énormes efforts techniques et financiers. Mais, Apple pourrait s’inspirer des prototypes déjà lancés par certains concurrents et prendre son temps pour offrir un produit beaucoup plus abouti.

Apple en retard pour les smartphones pliables ?

De nombreux constructeurs se sont lancés dans la production des smartphones pliables depuis 2019. En effet, le coréen Samsung, l’américain Motorola ou encore le chinois Huawei se sont employés à cet exercice avec plus ou moins de succès et des produits jugés trop chers. Un manque d’efficacité qui laisse encore des chances de conquête à d’autres fabricants tels qu’Apple. La marque à la pomme qui pour l’instant est à l’abonné absent dans ce secteur devrait bientôt y faire son entrée. La Firme de Cupertino, après avoir certainement pris son temps pour analyser les failles de ses concurrents, proposerait un iPhone pliable plus compétitif. Ce dernier devrait tout de même être produit en collaboration avec certains concurrents.

