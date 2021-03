Le richissime homme d’affaire français, Xavier Niel, continue ses œuvres caritatives à l’endroit des jeunes de l’hexagone. Ayant déjà investi dans de nombreux domaines liés à l’éducation et la formation, le patron de Free envisagerait de lancer un nouveau projet. Il s’agirait cette fois d’une école destinée à former dans les métiers agricoles. Elle serait entièrement gratuite et pourrait accueillir près de 2000 étudiants désireux de se spécialiser dans l’agriculture dès la rentrée prochaine.

La nouvelle école 100% gratuite bientôt lancée par Xavier Niel

La première personnalité de Free est aussi connue pour ses actions répétées dans le social, notamment dans le secteur éducatif. En effet, après l’école 42, spécialisée en informatique et ses 11 campus ouverts à travers le monde, Xavier Niel va inaugurer une nouvelle école d’agriculture offrant une formation entièrement gratuite. L’école sera baptisée « Hectar », en lien peut-être avec l’espace qu’elle va couvrir (près de 600 hectares dont 370 de terres cultivées), elle va s’installer dans les Yvelines et plus précisément à Levis-Saint-Nom, à environ 50 kilomètres de Paris. Ces principaux enseignements porteront sur les cultures bio, les vaches normandes, la laiterie… et seront dispensés dans de grandes salles de classe.

Un investissement colossal pour former les agriculteurs de demain

Le patron de Free n’a pas lésiné sur les moyens pour concrétiser son nouveau projet. En effet, la seule acquisition du domaine devant accueillir la nouvelle école d’agriculture aurait couté environ 18,5 millions d’euros. En effectuant un investissement de base aussi important, Xavier Niel ambitionne de faire de son nouveau centre de formation une référence européenne voire mondiale dans les métiers agricoles. Les thèmes d’apprentissage qui y seront développés viseront principalement à favoriser l’auto-emploi des étudiants qui en sortiront. Avec à sa tête, une équipe dirigeante assez expérimentée aidée par un corps enseignant spécialisé, « Hectare » devrait constituer une pépinière pour l’émergence des agriculteurs de demain. Mais, les états d’âmes de certains agriculteurs français pourraient freiner la réalisation du projet.

