Xbox Game Pass : Microsoft teste son service xCloud en 1080p

Le Xbox Game Pass est une solution en ligne qui est en train d’être adopté petit-à-petit par de nombreux foyers. Une expansion qui poserait un problème de résolution au niveau de l’affichage sur des écrans beaucoup plus grands. Pour pallier cette situation, Microsoft envisagerait lancer un nouveau service baptisé xCloud en 1080p. Il permettrait aux joueurs de profiter de meilleurs pixels dans la définition des images. Des tests seraient mêmes déjà en train d’être menés par le géant constructeur américain.

Xbox Game Pass testé en résolution 1080p par Microsoft

Avec l’utilisation des smartphones pour accéder au xCloud, Microsoft ne trouvait certainement pas nécessaire d’améliorer la résolution d’images. Le format 720p était déjà jugé très satisfaisant par les joueurs du Xbox Game Pass. Mais, la montée croissante de l’usage d’écrans plus grands (Tablette, PC ou télévisions) par les ménages, astreint la multinationale augmenter le format d’affichage. En effet, une mise à jour de ce dernier serait au programme et permettrait de hausser la résolution d’images à la taille maximale possible. Le service de streaming de jeux vidéo devrait donc bientôt être disponible en 1080p, après des résultats concluants des tests en cours, pour apporter un meilleur flux sur les écrans plus grands.

D’autres avantages d’un xCloud en 1080p

Le rafraichissement de résolution d’images du Xbox Game Pass améliorerait la qualité des images sur grands écrans, mais pas que. En effet, la mise à jour du service de streaming xCloud par Microsoft permettrait la gestion simultanée de plusieurs joueurs. Aussi, elle présenterait des compatibilités avec des inputs de type tactile et gyroscopique. Les joueurs pourraient ainsi jouer plus facilement en étant à distance des différents écrans, manettes en mains. Autant d’avantages qui marqueront sans doute une avancée notable du Xbox Game Pass dans le monde du Cloud gaming et du jeu à distance. Mais, Microsoft n’a pas donné un calendrier du déploiement de ces nouveautés. Nul ne sait donc quand est-ce qu’elles seront disponibles pour le plaisir des abonnés.

