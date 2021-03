Oculus Quest 2 : des lentilles pour adapter le casque à votre vue

Facebook poursuit le processus de rafraichissement des fonctionnalités de son casque de jeux vidéo, Oculus Quest, pour améliorer sa qualité et offrir un meilleur confort aux joueurs. Après l’introduction du « mode canapé » et des commandes vocales, le réseau social intègre de nouveaux accessoires à son casque de Réalité Virtuelle (VR), grâce à un partenariat entre sa filiale Oculus VR et VirtuClear. Il s’agit des verres de lentilles permettant d’adapter la vision aux effets lumineux dans le jeu sur l’Oculus Quest 2.

Des verres de lentille pour adapter l’Oculus Quest 2

On sait que l’Oculus Quest 2 permet aux joueurs de porter des lunettes sous le casque en cas de nécessité. Mais, cette superposition (lunettes + casque de jeu) peut se révéler inconfortable. C’est certainement pour y remédier que Facebook à décider d’intégrer des verres de lentilles à son casque de jeu. En effet, Oculus VR qui est une propriété du réseau social va ajouter des verres correcteurs au casque se Réalité Virtuelle (VR). Cette implémentation qui se fera sous forme d’accessoires est rendue possible grâce à une collaboration nouée avec un opticien spécialisé « VirtuClear ». Constitué de deux cercles portant les mentions L (pour l’œil gauche) et R (pour l’œil droit), elle permettra un traitement antireflet de la lumière. Ce qui offrira une meilleure aisance de jeu aux joueurs habitués à porter des lunettes.

Conseils d’utilisation du nouveau casque à lentilles

Tout comme de nombreux casques de jeux vidéo avant lui, l’Oculus Quest 2 rajoute des verres correcteurs. Les verres de lentilles adaptés sont vendus séparément du casque à environ 66 euros. Mais, il ne suffira pas de les vouloir pour les avoir. En effet, une prescription médicale, par un ophtalmologue, est indispensable pour se procurer les lentilles adaptées à l’Oculus Quest 2. Pour les joueurs qui pourront l’acquérir, il est nécessaire que la marche d’installation soit suivie à la lettre afin d’éviter tout incident lié à une mauvaise manipulation ou utilisation. Etant donné que l’accessoire est facultatif et dissocier du casque, il revient au seul joueur de juger de sa nécessité avant de l’acquérir.

