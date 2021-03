Word Online peut désormais créer automatiquement un PowerPoint

Vous avez une présentation de dernière minute et n’avez pas le temps de monter votre document Word en PowerPoint ? Word Online vous propose une solution rapide et efficace. L’éditeur en ligne de Microsoft permet désormais la transformation automatique des documents Word en présentations PowerPoint.

Création automatique de PowerPoint avec Word Online

Microsoft déploiera officiellement son outil de conversion de fichiers texte Word en diaporamas PowerPoint en ligne. Le géant américain des logiciels a, en effet, procèdera au lancement d’une toute nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs du système d’édition « Office » en ligne. Elle permettra de transformer tous textes saisis (documents) dans l’éditeur Word en des présentations PowerPoint. Dans leurs nouveaux formats, les fichiers (présentations) seront des reprises exactes des sections de ceux anciens (documents). Il est donc nécessaire que ces derniers soient bien structurés. L’activation de la fonctionnalité se fera directement dans le document ouvert par le paramétrage suivant : « Fichier puis Transformer et enfin Transformer en présentation PowerPoint ». L’utilisateur se verra proposer six (06) thèmes pour la mise en forme et les diapositives créées seront enregistrées automatiquement dans son OneDrive.

Un nouveau moyen rapide pour faire des résumés

La génération de présentations PowerPoint avec Word Online constitue une avancée technologique très importante pour Microsoft et pour de nombreux utilisateurs de l’éditeur en ligne. En effet, il ne sera plus indispensable de prendre du temps pour monter les diaporamas pour une réunion au travail ou un exposé en cours. L’application bureautique se charge de vous simplifier la tâche en vous proposant des résumés assez pertinents de textes. Mais, elle ne sera pas totalement indépendante de l’action de l’utilisateur. Ce dernier devra y apporter une touche personnelle en termes d’images pour enrichir les présentations. Cet outil de conversion ne concernera pour le moment que les documents en anglais et d’un certain nombre de pages. Les versions suivantes proposeront peut-être plus d’options.

