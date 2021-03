Cdiscount lance un forfait mobile parfait pour faire des économies

Chaque mois, c’est la même chose. La facture mobile arrive. Si le montant est aujourd’hui trop cher pour vous ou que vous souhaitez tout simplement réadapter votre forfait mobile à vos besoins actuels, nous avons une offre qui pourrait amplement répondre à vos attentes. Cdiscount vient en effet de lancer un forfait mobile 30 Go pour la modique somme de 2,99 euros par mois.

Un forfait Cdiscount à moins de 5 euros avec 30 Go de données mobiles

Le télétravail, les couvre-feux ou encore l’arrivée du confinement le week-end dans certains départements sont aujourd’hui de multiples raisons nous empêchant d’utiliser pleinement nos forfaits mobiles. Pour répondre aux besoins basiques durant un mois, Cdiscount a ainsi déployé un forfait mobile regroupant une quantité de données mobiles suffisantes, 30 Go, à un prix défiant toute concurrence, 2,99 euros par mois.

Selon une récente étude datant de 2019, les Français consomment en moyenne 7 Go de données mobiles par mois. La quantité proposée par Cdiscount dans ce forfait est largement suffisante afin de répondre à la plupart des besoins en internet grâce 30 Go en 4G par mois. L’enveloppe de data en 4G est en effet amplement suffisante si vous utilisez votre smartphone pour naviguer sur interne, jouer, écouter la musique en streaming ou encore consulter ses mails. Par contre, la consommation de contenu vidéo sur Netflix, YouTube ou encore Twitch est fortement déconseillée si vous souhaitez avoir toujours quelques Go de côté.

Petite information bonus, les baroudeurs pourront profiter de 10 Go d’internet à l’étranger par mois (EU + DOM). Les appels, SMS et MMS sont quant à eux bien évidemment illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe.

Pour finir, parlons peu, parlons prix. Le forfait mobile Cdiscount 30 Go est le meilleur rapport données mobiles prix du moment. L’offre sans engagement est affichée au prix de 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 12,99 euros par mois.