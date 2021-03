iPhone 13 : Apple souhaite enlever son port Lightning

Annoncé pour être présenté officiellement avant la fin d’année 2021, l’iPhone 13 se dévoile un peu plus chaque jour. Après les nouvelles d’une probable suppression de l’encoche, Apple envisagerait de faire disparaitre les ports de recharge de ces futurs modèles de smartphones. La marque à la pomme souhaiterait privilégier le sans-fil comme méthode de recharge sur ses iPhone 2021. On pourrait donc voir la technologie de charge à distance débarqué chez la Firme de Cupertino.

Plus aucun port de recharge dans les iPhone 13

Le mode de recharge filaire de la batterie pourrait bien disparaitre des modèles 2021 des iPhone. Une information rendue plus crédible par l’effectivité d’une récupération de données sans fil en cours d’expérimentation chez Apple. En effet, Tim Cook aurait demandé à son équipe chargé des logiciels de réfléchir sur la possibilité de se passer du câble USB pour charger les iPhone 13. Une proposition faite par ces techniciens serait un système de recharge sans fil MagSafe semblable à celui des iPhone 12. Il sera donc désormais question de poser le dos de l’iPhone contre un support magnétique pour que sa batterie se charge. Mais, la Firme de Cupertino réfléchirait à en faire beaucoup plus en privilégiant le système de charge à distance déjà utilisé par certains constructeurs asiatiques.

Apple toujours à la quête d’une méthode de recharge efficace

Parvenir à offrir aux utilisateurs des iPhone une solution durable aux problèmes récurrents de détérioration des câbles de recharge de la batterie serait une priorité pour Apple. En effet, la marque à la pomme œuvrerait pour rendre ses smartphones plus indépendants. Ainsi, les modèles d’iPhone 13 pourraient être dépourvus de tout port de recharge et implémenterait plutôt la technologie de charge sans fil de la batterie. Rappelons que les iPhone 12 utilisent déjà la recharge MagSafe. La Firme de Cupertino s’inscrirait donc dans une continuité en prolongeant l’expérience de la charge à distance sur sa gamme 2021 de smartphones. On espère tout de même que cette nouvelle méthode de recharge sera durable et ne montrera pas très vite des limites ?

