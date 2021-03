Le franc succès de TikTok, en à peine 4 années d’existence, ne peut que susciter des envies dans le rang des réseaux sociaux. Après les Spotlight de Snapchat, Reels d’Instagram et les Shorts YouTube, c’est maintenant Facebook qui tenterait d’imiter l’application mobile chinoise de partage de vidéo et de réseautage social. L’entreprise de Marc Zurkerberg développerait une application similaire, baptisée BARS, dédiée à la création de courtes vidéos à l’attention des rappeurs.

De nombreuses plateformes de réseautage, mêmes les plus anciennes telles que Facebook, sont en perte de vitesse face à la farouche concurrence de TikTok. Pour réduire l’influence de cette dernière sur le nombre de ses utilisateurs, l’entreprise de Marc Zurkerberg expérimenterait une application de création de courtes vidéos. Elle aurait décidé de l’appeler BARS et l’aurait dédiée exclusivement à une catégorie d’artistes qui connait actuellement de nouveaux talents : les rappeurs. Les fonctionnalités et la présentation de la nouvelle interface s’inspireraient de celles de leurs homologues chinois, avec des vidéos en vertical, des onglets « en vedette » et « nouveau » et la position de la zone d’interaction sur l’écran. La seule différence notable pourrait être que l’émoji « flamme » sur BARS remplacerait le « like » de TikTok.

Facebook compte sur le Rap pour augmenter sa popularité

Le Rap est un genre musical qui aurait enregistré de nombreux nouveaux talents sur des applications concurrentes à Facebook. C’est donc pour offrir un meilleur espace d’expression à ces derniers que le réseau social mettrait à leur disposition « BARS ». En effet, l’application propose une diversité de rythmes avec des beats originaux et des filtres de vidéos intégrés pour que chaque rappeur en herbe s’imagine dans un studio d’enregistrement. Elle met également à leur disposition le mode « challenge » et un dictionnaire de rimes pour la composition des textes avec des vers plus adéquats. La durée maximale des vidéos est fixée à 1 minute. Une fois enrégistrées, les créations peuvent être sauvegardées sur les smartphones ou partagées immédiatement. On attend son déploiement pour en savoir davantage.

