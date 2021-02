Instagram s’attaque aux vidéos TikTok sur sa section Reels

Publicité

Les habitués d’Instagram sont confrontés à une certaine lenteur depuis quelques jours, lorsqu’ils lancent l’application. Une situation qui serait causée par la lourdeur de l’option Reels qui déborde de vidéos copiées depuis TikTok. Instagram a décidé alors débarrasser sa plateforme de ces vidéos encombrantes qui ralentissent son fonctionnement et suscitent le mécontentement de nombreux utilisateurs.

Instagram souhaite débarrasser sa section Reels de certaines vidéos TikTok

De nombreux internautes sont peut-être énervés par le temps de latence mis au lancement par Instagram ces derniers jours. La faute aux nombreuses copies de vidéos, d’au plus 20 secondes, provenant de TikTok et publiées dans la section Reels de l’application. Le réseau social américain souhaite reléguer au second plan, ces contenus importés depuis son homologue chinois. Instagram va désormais miser sur l’originalité des vidéos publiées dans les Reels. La priorité sera donc donnée aux contenus originaux, plus divertissants, de meilleures qualités et surtout respectant le nouveau format vertical de présentation des stories. Toutes les vidéos ne remplissant pas ces critères ne figureront plus au premier plan des stories, sans toutefois être bannies de l’application. Elles resteront visibles directement sur les profils des créateurs.

Des sources de revenus pour les influenceurs

Instagram, Snapchat et TikTok sont des réseaux sociaux spécialisés dans le service de partage de photos et de vidéos. Ces dernières peuvent être créées (version originale d’une plateforme) ou copiées (version provenant d’autres plateformes). On peut donc retrouver des contenus de stories identiques sur plus d’une de ces plateformes à la fois. Jouissant de notoriétés diverses, souvent liées à leurs Etats d’origine, les services de partages de contenus sur Internet connaissent un grand essor depuis quelques années. Certains sont même passer devant les messageries privées en termes de téléchargement et sont utilisés comme source de revenus par de nombreux internautes. Ces derniers sont payés en fonction du nombre de vidéos originales qu’ils arrivent à poster par jour sur les plateformes. C’est là, une façon plus saine et lucrative d’utiliser Instagram et TikTok.

Publicité