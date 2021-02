Publicité

Alors que les réseaux sociaux font pleinement partie de notre quotidien, Diploméo vient de réaliser une enquête sur leur utilisation par les jeunes. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok… Quel est le rapport des jeunes aux réseaux sociaux ?

Instagram le plus utilisé

Aujourd’hui, Instagram est utilisé par 82% de jeunes, c’est le réseau social le plus populaire. Pas loin derrière, Snapchat suscite beaucoup d’engouement avec ses photos et vidéos éphémères. 74% des jeunes l’utilisent.

Facebook le plus désinstallé

Très populaire et numéro un il y a quelques années, Facebook ne cesse de perdre du terrain sur ses concurrents. Il a été le réseau social le plus désinstallé. En effet, Facebook est en chute libre… Après avoir été utilisé par 93% des jeunes fin 2017, puis 67% fin 2018 et 61% fin 2019, Facebook ne séduit plus autant les jeunes. Cette année, 54% d’entre eux déclarent utiliser Facebook.

TikTok en train de percer

Le réseau social TikTok connaît un immense succès auprès des jeunes. Cette application chinoise permet aux adolescents de poster des vidéos de quelques secondes sur lesquelles ils chantent en playback, dansent sur des morceaux de musique ou relèvent des défis.

L’année dernière, seulement 10% des jeunes utilisaient TikTok contre 38% cette année. Très en vogue, l’application chinoise de partage de vidéo a fait un carton plein en occupant et divertissant les personnes pendant le premier confinement, en mars et avril 2020.

Pourquoi les jeunes utilisent les réseaux sociaux ?

85% des jeunes s’en servent pour discuter avec leurs amis, 74% pour passer le temps et 58% pour se détendre.

Les réseaux sociaux servent également à s’informer pour 73% des jeunes. Le plus utilisé pour s’informer est Instagram (36%). On retrouve juste derrière Twitter (29%) et Facebook (28%).

Sans surprise, le smartphone arrive en tête. Aujourd’hui, le smartphone est l’incontournable des jeunes.

A quel point sont ils dépendants ?

42% pensent pouvoir s’en passer pendant quelques heures ou quelques jours

28% pendant quelques semaines ou mois

16% pendant plusieurs années

13% pensent pouvoir s’en passer indéfiniment

3% ne peuvent absolument pas s’en passer

Le cyberharcèlement a déjà touché 1 jeune sur 5

En général, les jeunes ont été harcelés par des inconnus (58%), mais également par des personnes qu’ils connaissent ou avec qui ils passent leurs journées. Tout d’abord, leurs camarades de classe (39%), mais aussi des connaissances virtuelles (20%), ainsi que leurs amis (17%). Les filles sont davantage harcelées (45%) par leurs camarades de classe que les garçons (28%).

Et la vie privée dans tout ça ?

Pour se protéger du cyberharcèlement et protéger sa vie privée, les paramètres des comptes peuvent être adaptés. Mais la plupart du temps, les jeunes ne dévoilent pas trop leur vie privée sur les réseaux. Selon l’enquête, 7 jeunes sur 10 ne partagent pas leur vie privée sur les réseaux sociaux. Ceux qui le font la partagent notamment sur Instagram (23%) et Snapchat (18%). Enfin, seulement 6% des sondés la partagent sur Facebook.

