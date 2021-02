Publicité

Google annonce le déploiement à venir d’une nouvelle version de son navigateur Google Chrome. Le Chrome 89 devrait donc bientôt voir le jour en remplacement du Chrome 88. Ce dernier a certainement fait les frais la faille repérée récemment au niveau d’une de ses fonctionnalités (moteur V8). Ce lancement à venir qui devrait être une bonne nouvelle fera certainement des mécontents car le nouveau Chrome sera incompatible avec de nombreux processeurs d’ordinateurs.

Google Chrome éjecte les vieux processeurs de son champ d’action

Comme annoncé depuis décembre dernier, la prochaine version du navigateur Chrome, de Google ne devrait pas prendre en compte certains processeurs d’ordinateurs. Il s’agirait des processeurs Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) équipant les PC datant d’avant 2006 qui tournent avec un système d’exploitation de Microsoft. Ces processeurs seraient déjà obsolètes et incapables de prendre en charge la troisième génération de SSE. Le Chrome 89 devrait s’articuler autour du SSE3 (“Supplemental Streaming SIMD Extensions 3”) pour offrir aux utilisateurs professionnels et amateurs de jeux vidéo sur PC une meilleure expérience. Ces nouvelles instructions sont déjà implémentées dans les ChromeBook, Macs et certains Smartphones Android. La date de lancement officiel est fixée pour 2022.

Une décision qui risque d’exclure de nombreux utilisateurs

Dans le communiqué diffusant cette information, Google est resté mystérieux sur les raisons réelles l’ayant conduit à prendre cette décision. Mais, il s’agirait d’une question d’insuffisance de performances. Les PC antérieurs 2006 ne pourraient, en effet, pas répondre aux attentes même si on essayait de les rendre compatibles avec le SSE3. Un forcing pourrait même endommager les CPU de ces ordinateurs. Pour savoir si votre PC est concerné par cette non-compatibilité il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre PC. Un message devrait apparaitre au cas échéant. Tout compte fait, les utilisateurs de PC incompatibles avec Chrome 89 devraient se compter par millions, quand on sait que même des Windows 7 et Windows 10 fonctionnent encore avec des processeurs x86 compatibles avec le SSE2 uniquement.

