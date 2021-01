Google Chrome 88 : voici les nouveautés du navigateur Google

Publicité

Sans grande surprise, Google continue de mettre à jour son navigateur Chrome. La version 88 du logiciel apporte ainsi de nombreuses nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. On peut ainsi dire adieu à Flash et aux liens FTP pour accueillir une meilleure protection des mots de passe ainsi qu’une gestion des onglets améliorée.

Comme à son habitude, Google incorpore de nombreuses nouveautés à travers des mises à jour régulières de son navigateur. Afin de vous éclairer facilement et rapidement, voici ce qui changer avec Chrome 88.

Le plug-in Flash disparait

Premier fait marquant, Flash Player fait ses adieux à Google Chrome à travers cette nouvelle mise à jour 88. Une triste nouvelle pour les personnes jouant aux jeux utilisant ce célèbre plug-in. Concernant l’impact sur les sites internet en général, sachez que seulement quelques petits pourcents d’entre eux utilisaient encore Flash aujourd’hui (2,2% selon ZDnet US).

Une meilleure gestion des mots de passe avec Google Chrome 88

Google Chrome a aussi revu son gestionnaire de mots de passe. Ce lieu de prédilection pouvant stocker les informations de connexion à vos comptes est désormais plus intuitif. En effet, la version PC du navigateur vous notifiera si vos identifiants ont possiblement été compromis. De plus, la solidité de vos mots de passe peut désormais être analysée. Ainsi, Google Chrome 88 vous informera des mots de passe trop faciles que vous devriez changer.

Publicité

La gestion des onglets simplifiée

Google Chrome 88 a aussi introduit une nouvelle fonctionnalité pour la gestion des onglets. Activable en accédant à cette adresse chrome://flags/#enable-tab-search et en passant l’option sur Enabled, celle-ci vous permettra de rechercher un site précis dans vos onglets.

Concernant les autres petites nouveautés, on notera la fin du protocole FTP. L’entreprise justifie cela par un faible usage de ses liens par les utilisateurs. On apprend aussi que les téléchargements de certains fichiers depuis un lien HTTP pourront être bloqués. Pour finir, Google annonce la fin du support de Mac OS X Yosemite 10.10 et améliore son mode sombre avec Chrome 88.