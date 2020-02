Chrome 80: découvrez les nouveautés du navigateur Google

Google continue d’implémenter de nouvelles fonctionnalités dans son navigateur Chrome. Au programme de cette mise à jour Google Chrome 80, on remarque une intention forte de l’entreprise de protéger ses utilisateurs en mettant en place des sites plus sécurisés et des cookies moins intrusifs. D’autres fonctionnalités intéressantes et utiles telles que le groupement des onglets ou le masquage des demandes de notifications sont aussi de la partie.

Des demandes de notification quasi invisibles

Firefox avait déjà récemment pallié à l’aspect intrusif des demandes de notification web. Désormais, le navigateur Google Chrome intègre une méthode assez similaire grâce à une simple et discrète alerte. Ainsi, les pop-up de demandes de notification sont désormais masqués et remplacés par une icône de notification barrée, à gauche de la barre d’adresse. Afin d’accepter la demande de notification, il suffira de cliquer sur l’icône et de sélectionner autoriser.

Google Chrome met à mal les cookies

Comme annoncé il y a quelques semaines, Google a pour conviction de supprimer les cookies. Ainsi, le géant du web fait un premier pas dans la gestion de ceux-ci dans son navigateur Chrome. Un nouveau système de classification des cookies vient ainsi d’être mis en place afin de protéger ses utilisateurs et limiter le tracking de celui-ci.

Le navigateur va donc désormais restreindre les cookies d’un site à son nom de domaine. Explicitement, cela veut dire que si vous accédez à un site web, les cookies que vous aurez engendrés sur le site ne seront pas accessibles par des tiers. Cependant, cette option par défaut est contournable par les développeurs d’un site en donnant tout simplement l’autorisation d’accès aux cookies à un tiers. Pour cela, ceux-ci devront les identifier grâce au nouvel attribut « SameSite« .

Google déclare que : « Cela rendra les cookies tiers plus sûrs et donnera aux utilisateurs des contrôles plus précis des cookies du navigateur». L’implémentation de ce nouveau système de traitement des cookies s’effectuera petit à petit durant le mois de février.

Une connexion plus sécurisée

Les ressources vidéos et audio basculent désormais automatiquement du format web HTTP à HTTPS. Ces contenus seront ainsi affichés par le biais d’une connexion sécurisée. Dans le cas où la ressource multimédia n’existe pas en HTTPS, Chrome la bloque directement. Concernant les images HTTP se trouvant sur une page HTTPS, le navigateur les affichera par défaut, mais notifiera l’utilisateur que la page n’est plus sécurisée.

L’arrivée des onglets groupés sur Google Chrome

Attendu sur le navigateur PC depuis un long moment, Google déploie le groupement des onglets. Cet ajout permettra, comme son nom l’indique, de grouper plusieurs onglets issus d’un même site web. Une fonctionnalité assez intéressante pour toutes les personnes ouvrant une armée d’onglets. Le déploiement se fera de manière progressive sur l’ensemble des utilisateurs durant le mois de février.

Moralité, la firme de Mountain View propose une belle flopée de nouvelles fonctions intéressantes. On regrette cependant le fait de déployer des fonctionnalités aussi attendues au compte-goutte tout au long du mois…