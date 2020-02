St Valentin – Faire plaisir à quelqu’un qui compte

La St Valentin approche à grands pas ! Il n’est pas l’heure d’hésiter, la semaine prochaine une belle soirée vous attend. Pour ceci plusieurs moyens de faire plaisir à sa dulcinée ou à son homme (ou autre chacun son partenaire). C’est pourquoi je vous ai concocté les meilleurs plans à faire avec son partenaire.

St Valentin – Restaurant et Cinéma : Un duo de choc qui ne prend pas la poussière

Depuis fort longtemps la sempiternelle soirée restaurant et cinéma séduit. Et à juste titre car c’est une façon simple de faire plaisir, de montrer avec des petites attention que l’on connait son copain ou sa copine.

Les bonnes adresses ne sont pas à négliger, pour le cinéma trois choix sont possibles. Le premier est de choisir le cinéma de quartier, plus intime, discret et cosy, le second est de prendre une grande chaîne, UGC, Pathé, etc.

La troisième solution est de regarder un film à la maison, et si vous hésitez on peut vous conseiller cette TV !

Mobilité – Se déplacer en amoureux

Nous pouvons également vous conseiller de prévoir les activités que vous allez faire ensemble. Voyager, aller se balader, prendre l’avion, il est parfois mieux d’offrir quelque chose d’utile plutôt qu’un objet qui finira sur leboncoin.

Pour cela, vous pourrez offrir un sac à dos, élégant et utile il se révélera être un cadeau de choix. Pour cela, Targus propose un sac plutôt joli et adapté aux femmes aimant la discrétion tout en se démarquant.

Qui pourrait s’accompagner d’une pochette pour ordinateur, afin de protéger l’outil de chacun.

Pour ajouter aux housses de transport, un petit accessoire de mode peut être agréable. New era propose une belle sélection de casquettes. Pour finir cette sélection mobilité, nous vous conseillons le Solo Pro, de chez Beats. Un casque dans le top 10 actuel fournissant une réduction de bruit active et un son rond très satisfaisant.

Casque Beats Solo Pro sans fil à réduction de bruit - Gris Mode ANC (réduction dynamique du bruit) pour un blocage du bruit externe

Mode Pure ANC de Beats qui s’ajuste au bruit ambiant tout en préservant la qualité du son

Des pensées plus coquines pour une St Valentin tout en chaleur

Vous l’avez déjà remarqué, sur le site nous proposons des tests de produits divers et variés. Vous avez également retrouvé des tests de produits Lelo, des sextoys à l’apparence d’œuvres d’art. Accompagnés d’une petite musique douce et d’une lumière tamisée, la fin de St Valentin promet d’être forte en sensations.

Il existe également des sextoys un peu différents, comme le Chorus.

We-Vibe Chorus - Vibromasseur pour couples avec commandes mains-libres Vibrateur Bluetooth Recharge USB 100% étanche Télécommande Squeeze L'AVENIR DES VIBROMASSEURS POUR COUPLES : We-Vibe continue d'innover avec son nouveau vibromasseur pour couples. We-Vibe Chorus offre non seulement des vibrations profondes, mais aussi des...

TÉLÉCOMMANDE SQUEEZE : plus besoin de tâtonner avec des boutons. La télécommande est conçue avec la réponse humaine la plus naturelle possible : plus vous serrez, plus les vibrations sont...

Le cadeau intime à partager à deux ! Alors que la majorité des jouets s’utilisent seul, ce dernier offre une nouvelle expérience en couple pour la Saint Valentin. Un petit cadeau discret et connecté qui permettra de finir la soirée romantique sur une petit touche sensuelle et amoureuse. Grâce à sa boite de recharge, pas de fils ou objets qui traînent sur votre table de chevet. 100% en latex et étanche, il vous accompagnera dans toutes les aventures que vous pourrez avoir le 14 et le reste de l’année. Point intéressant, la télécommande est sensible à la pression et permet facilement d’adapter le rythme en un pressement de main.

Un bundle spécial, coloré et joli

Pour finir cette sélection, Noerden propose un bundle montre connectée/gourde connectée.

3 Commentaires NOERDEN LIZ 480mL - Bouteille Intelligente - Noir Caractéristiques produit : Bouteille isotherme en acier inoxydable 316 (qualité chirurgicale), Bouchon en plastique hermétique sans BPA (qualité alimentaire), Bouchon tactile intelligent avec...

Fonctions intelligentes : Stérilisation UV* de l’eau et de la bouteille, Rappels d’hydratation, Indicateur lumineux LED de température (Froid/Tiède/Chaud), Alerte de batterie faible.

Les deux produits en adéquation aident à maintenir une hygiène de vie plus saine, en purifiant l’eau et en donnant des infos sur l’activité de l’utilisateur.