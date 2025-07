Didomi et Sourcepoint signent une alliance stratégique ambitieuse

Didomi et Sourcepoint viennent d’annoncer une alliance majeure. Cette union marque un tournant pour la privacy tech. Ensemble, ils souhaitent créer une plateforme de référence en gestion des données respectueuse de la vie privée. Cette nouvelle étape promet de transformer le marché, tout en plaçant les utilisateurs au cœur des préoccupations.

Une alliance stratégique pour façonner la privacy tech de demain

L’union entre Didomi et Sourcepoint est soutenue par Marlin Equity Partners. Elle réunit deux acteurs majeurs, reconnus pour leur innovation.

Cette opération permet de combiner leurs équipes et de renforcer leur présence internationale. Désormais, les deux sociétés partagent le même but : offrir la meilleure technologie pour la gestion de la privacy dans l’univers numérique.

Des solutions complémentaires au service de la gestion des données

Chacune des entreprises apporte son expertise. Didomi s’est spécialisée dans la collecte et l’activation des consentements utilisateurs. De son côté, Sourcepoint propose une technologie avancée pour protéger les données.

Ensemble, ils veulent aider les marques à bâtir des stratégies data plus efficaces. Ce partenariat ouvre de nouvelles opportunités de monétisation et favorise un retour sur investissement marketing et publicitaire optimisé.

Vers une nouvelle ère de conformité et de monétisation responsable

Les nouvelles réglementations compliquent la protection des données dans le monde. Face à ces défis, Didomi et Sourcepoint souhaitent offrir plus qu’une simple technologie. Leur objectif est de devenir un véritable partenaire de confiance, capable d’accompagner les entreprises vers la conformité tout en judicieusement activant leurs données. Ils veulent aussi faire de la privacy un vrai levier de croissance, en respectant l’utilisateur.

Explorer l’hyper-personnalisation à l’ère de l’intelligence artificielle

Cette alliance veut également explorer les opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Les deux sociétés visent des expériences client plus personnalisées et pertinentes. Leur ambition est d’aider les marques à naviguer sereinement dans un environnement digital, où IA et privacy évoluent ensemble.

En résumé, l’union de Didomi et Sourcepoint ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur. Leur approche combinée promet plus de sécurité, de conformité et de valeur pour les entreprises et leurs clients. Le futur de la privacy tech s’annonce plus innovant et respectueux que jamais.

