Succès des instruments de mesure intelligents : GW Instek booste la précision

Le secteur industriel évolue rapidement grâce à l’automatisation et à l’intelligence artificielle. Pour répondre à ces défis, GW Instek présente sa nouvelle gamme d’instruments de mesure intelligents. Ces innovations promettent d’optimiser la précision et la productivité dans les essais industriels et la recherche.

Lancement de nouveaux instruments de mesure intelligents GW Instek

GW Instek est un acteur reconnu dans le domaine des outils de test et de mesure. La marque lance aujourd’hui une offre variée, avec le multimètre GDM-9061 et le système d’acquisition de données DAQ-9600. Ces produits sont conçus pour répondre aux exigences des industriels, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, des véhicules électriques et des serveurs d’IA.

Des solutions innovantes pour l’industrie et la R&D moderne

Le DAQ-9600 offre une solution modulaire unique. Il prend en charge jusqu’à 120 canaux de mesure avec différentes options de capteurs. Cette modularité permet de contrôler de nombreux paramètres, comme la température, la tension ou l’impédance, au sein d’un système unique. De plus, la série GDM-9000 propose cinq nouveaux multimètres numériques, du modèle d’entrée de gamme adapté aux débutants au modèle avancé pour les experts. Certains disposent d’options intelligentes grâce à l’IA, rendant l’utilisation plus simple et sûre pour tous les utilisateurs.

Gain de temps et précision : les avantages pour la production

Grâce à ces instruments de mesure intelligents, la durée des essais peut baisser jusqu’à 50 %. Par rapport aux anciens appareils, les nouveaux produits GW Instek garantissent plus de rapidité, une installation facile et une réduction des coûts. Pour la production industrielle, cet avantage devient décisif. Ils offrent également une grande précision, avec des taux d’erreur très faibles et une résolution élevée, idéals pour l’automatisation et la validation en laboratoire.

Une transition facilitée de la recherche au secteur industriel

GW Instek cherche à relier les besoins du laboratoire à ceux de l’industrie. Ses instruments de mesure intelligents s’intègrent de façon homogène aux différentes étapes, du test initial jusqu’à l’automatisation en usine. Ainsi, les industriels et les chercheurs bénéficient d’une solution adaptable, fiable et efficace, quel que soit leur secteur d’activité.

En somme, GW Instek révolutionne les essais industriels avec ses instruments de mesure intelligents. Précision, rapidité et simplicité sont au rendez-vous pour accompagner la transformation numérique de l’industrie. Cette nouvelle gamme ouvre la voie à des productions plus efficaces et à des validations de données toujours plus fiables.

