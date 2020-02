En l’espace de 8 ans, Microsoft, l’entreprise derrière Windows, parvient à se faire une place dans le marché des ordinateurs portables. 2 ans après l’introduction de la gamme, quand est-il du Microsoft Surface Laptop 3 ? Réponse dans notre test.

Avant de commencer, nous précisons que nous avons reçu une version entreprise du Microsoft Surface Laptop 3 qui est différente de celle vendue au grand public notamment au niveau du processeur. Notre modèle comporte un Intel Core i7 10e génération alors que la version grand public a un processeur AMD Ryzen 7 pour cette taille d’écran (15″).

Déballage du Microsoft Surface Laptop 3

Le Microsoft Surface Laptop 3 est livré avec un bloc chargeur magnétique 15V 4A (ou 60W) ainsi qu’une documentation concernant l’appareil. Un détail rare pour le souligner, une prise USB Type-A (5W) est disponible sur ce chargeur ce qui vous permet d’alimenter ou de recharger un autre appareil en plus de l’ordinateur !





Caractéristiques techniques du Microsoft Surface Laptop 3

Voici les spécifications techniques de notre modèle d’essai :

Dimensions : 339,5 mm x 244 mm x 14,69 mm (longueur x largeur x épaisseur)

16Go en LPDDR4X Écran PixelSense de 15″ , 2496 x 1664 (201 PPP), Tactile en 10 points.

jusqu’à 11,5H Connectique : 1x USB Type-C (non compatible Thunderbolt), 1x USB Type-A, Prise Jack 3,5mm, 1 port de recharge Surface Connect.

avec deux micros de qualité studio et Reconnaissance Faciale Windows Hello

Bluetooth 5,0 et Wifi 6

OS : Windows 10 Pro

Design : du premium et du premium, rien d’autre

Le design du Microsoft Surface Laptop 3 est assez sobre ce qui lui donne un aspect très premium. En effet, au dos de l’appareil, seul le logo Microsoft est présent. Dès l’ouverture, aucun sticker ni même d’écriture sur l’écran. En revanche, l’écran de la machine présente des bordures assez épaisses par rapport aux Dell XPS par exemple. Point positif, l’écran peut s’ouvrir à une main, ce qui n’est pas toujours le cas sur de nombreux ordinateurs. Enfin, l’ordinateur n’est pas très épais et rentre assez facilement dans un sac classique.





Connectique

Sur les côtés, vous retrouverez seulement un port de chargement magnétique à l’instar du MagSafe d’Apple, un port USB Type-C et Type-A ainsi qu’une prise jack. Rien de plus, pas de grille d’haut-parleurs, ils sont situés au niveau de la charnière de l’ordinateur. De même pour la grille de ventilation qui se trouve discrètement à l’arrière de l’appareil. Le port USB Type-C n’est pas compatible Thunderbolt ce qui signifie plus simplement que le temps de transfert des fichiers vers un appareil USB sera bien plus long qu’avec un port Thunderbolt ainsi qu’un appareil USB compatible. Rassurez-vous, vous pourrez toujours brancher un écran externe, vos écouteurs, votre réseau filaire, vos clés USB etc… Attention, un adaptateur est nécessaire dans la plupart des cas sauf s’il s’agit d’une prise USB Type-C.

Concernant le port de recharge magnétique, nul besoin de viser précisément malgré sa petite taille. Vous avez seulement à rapprocher le câble et il s’attache automatiquement à l’ordinateur. Une LED est présente sur le câble pour notifier la charge ce qui peut-être pratique quand l’appareil est éteint par exemple. L’avantage d’utiliser un port magnétique est de le protéger contre tout débranchement accidentel qui pourrait le faire tomber.

Par ailleurs, avec la finition métal, l’appareil prend (en général) assez peu les traces de doigts ce qui est un point positif sur le long terme. On peut seulement reprocher au logo Microsoft de se rayer assez facilement et d’accumuler des saletés étant donné qu’il n’est pas plat par rapport au châssis.

De plus, quelques heures après son déballage, nous avons remarqué que sa charnière avait tendance à « craquer » assez fortement lors des différents pliages, peu importe le sens, comme une porte qui grince. Heureusement, après environ 1 semaine, ce problème a totalement disparu et semble être assez isolé.

Clavier

Sur cet appareil, nous retrouvons un clavier assez classique mais plutôt efficace. Au quotidien, la disposition et la taille des touches est bien réfléchie (plus particulièrement pour les touches entrée et supprimer), la frappe est agréable. Outre cela, celui-ci propose un rétroéclairage en 3 niveaux ce qui devrait suffire pour la plupart des cas. Concernant le niveau sonore, rien à signaler de ce côté là, il était plutôt silencieux. Toutefois, le clavier du Surface Laptop 3 est privé d’un pavé numérique (peu importe la taille) qui n’est pas indispensable mais regrettable ; en particulier pour l’utilisation des codes ASCII qui permettent d’introduire rapidement des caractères qu’on ne retrouve pas sur un clavier…

Touchpad

Concernant son pavé tactile, il a l’avantage d’être beaucoup plus grand par rapport à ses concurrents ce qui est beaucoup plus pratique au quotidien pour utiliser les différents gestes de navigation. Malheureusement, celui-ci n’a pas un « clic » homogène sur l’ensemble du pavé tactile comme on peut avoir sur les Macbook. De plus, si vous avez des doigts humides, la surface tactile grippe vos doigts ce qui devient très vite désagréable à utiliser.

Écran : proche de l’excellence

Le Microsoft Surface Laptop 3 profite d’un écran tactile de 15″ d’une définition de 2496 par 1664 et d’une résolution de 201ppp. Son écran tactile permet notamment la compatibilité de l’appareil avec le Surface Pen. Dès la première ouverture de la machine, nos premières impressions concernant cet écran se résument en 1 mot : sublime. En effet, cette dalle IPS LCD est très bien calibrée d’usine. Les couleurs sont contrastées sans pour autant aller dans l’extrême. Seul bémol, il s’agit ici d’une dalle brillante ce qui ne facilite pas son utilisation en extérieur. Heureusement, sa luminosité assez haute permet de contrebalancer ce problème. Une dalle brillante est tout simplement un écran qui n’a pas de traitement anti-reflets. Ce type de dalle a l’avantage de fournir des couleurs bien plus contrastées ce qui peut-être utile afin de l’utiliser pour du graphisme ou du visionnage multimédia. Seulement, la fatigue oculaire sera plus importante qu’un écran mat. Le Microsoft Surface Laptop 3 n’est pas une exception, on retrouve ces écrans sur les derniers Macbook ou sur les Dell XPS.

Son : Bon mais sans plus

Situés proche de la charnière, les haut-parleurs stéréo intégrés sont assez bon. Au quotidien, le volume proposé par ces derniers est plus que correct. On souligne seulement un très léger manque de basses qui ne gênera pas une très grande partie des utilisateurs.

Micro

Comme les récents Macbook Pro 16″, les micros du Surface Laptop 3 sont de « qualité studio ». D’après nos tests, ces micros sont de bonne facture, la voix est claire. Il n’y a rien à signaler de plus de ce côté là.

Performances du Microsoft Surface Laptop 3

À l’aide de l’Intel Core i7-1065G7 quad-cœur cadencé à 1,30Ghz, ses 16Go de mémoire vive LPDDR4X ainsi qu’un stockage SSD (avec une vitesse d’écriture ~2000Mb/s et ~800Mb/s en écriture) de 512Go, on peut l’utiliser pour une très grande partie des usages. Même ceux qui demandent des performances élevées. En revanche, n’espérez pas jouer dessus, il n’a pas de carte graphique dédiée mais simplement celle intégrée du processeur, l’Intel Iris Plus ce qui limite ce côté là. Des jeux comme League of Legends ou Hearthstone passeront sans trop de problème mais ça se limite ici. Pour un ordre d’idée, sur Cinebench, un logiciel de benchmark connu, l’ordinateur obtient un score de 1651.





Autonomie : légère déception

Pour parler de l’autonomie avec le Microsoft Surface Laptop 3, nous allons nous baser sur une utilisation bureautique simple. Elle inclut quelques dizaines d’onglets Firefox, Spotify en écoute ainsi qu’Affinity Photo régulièrement ouvert. Avec une luminosité d’environ 70% sans économie d’énergie activé, on est proche des 7-8H d’autonomie (avant d’arriver à 10%) ce qui reste acceptable mais regrettable pour cette tranche de prix. Heureusement, sa recharge complète peut se faire en 1-2H (Le bloc secteur d’origine est nécessaire).

Conclusion

Le Microsoft Surface Laptop 3 est un ordinateur presque sans concessions. Il est tout simplement excellent dans de nombreux domaines. On apprécie les efforts apportés dans son design et aux détails. Seulement, son autonomie faible de 8H ainsi que des performances graphiques à la traîne l’empêche d’être tout en haut du palier. De plus, son prix reste excessivement élevé par rapport à la concurrence.