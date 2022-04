Test – realme 9 Pro+ : plein phare sur un nouvel as de la photo ?

Force est de constater que realme continue son ascension en Europe, et notamment en France. En effet, 3 nouveaux smartphones viennent remplacer la gamme déjà existante depuis le 16 février 2022 : le realme 9i, le realme 9 Pro et le realme 9 Pro +. C’est d’ailleurs ce dernier modèle que nous avons testé durant quelques jours.

Un design commun, une prise en main haut de gamme

La prise en main du realme 9 Pro+ est agréable, grâce notamment à son form factor commun. En effet, ce smartphone est facile à utiliser au quotidien avec son écran de 6,43 pouces. Plutôt léger (180 grammes), sa finesse de 8 mm offre un confort à la main de l’utilisateur. Realme a réussi à surprendre avec cette nouvelle gamme aux allures haut de gamme. En effet, nous avons eu l’occasion de tester le modèle Aurora Green (existe aussi en Midnight Black et Sunrise Blue). Celui-ci n’imprime pas les traces de doigts. Le rendu général est intéressant, mais le meilleur modèle reste le Sunrise Blue qui change de couleurs au soleil !

90Hz… et puis c’est tout !

Ce modèle ne bénéficie pas d’un taux de rafraichissement à 120Hz, comme son grand/petit frère du nom de realme 9 Pro. Avec une dalle Full HD+ et un taux de rafraichissement de 90Hz, le realme 9 Pro+ nous a surpris. Le rendu des couleurs est à la hauteur de nos attentes pour un smartphone au prix de 379,99€. D’autant plus qu’il est possible d’adapter les couleurs à la demande directement dans les paramètres. Surtout, ce realme éblouit par sa luminosité, qui, même en plein jour ensoleillé sur Paris (rare pour le souligner), affiche ses couleurs.

L’appareil photo du realme 9 Pro+ est bluffant

Gros focus sur le point fort de ce smartphone, ses capteurs ! L’objectif principal, signé Sony, de 50 mégapixels, sait rendre un niveau de détails supérieur à un modèle milieu de gamme. De même pour le capteur grand-angle qui ne dénature pas les clichés et réussit à capter assez de lumière pour en profiter. Le logiciel fait également bien son travail, en apportant un rendu très net grâce à un moteur IA. Seul bémol, son ultra grand-angle qui propose une prestation mitigée.

Autre point négatif, dont nous ne pouvons pas critiquer pour cette gamme de prix, le realme 9 Pro+ ne bénéficie pas de zoom optique. De ce fait, lorsque l’on souhaite zoomer sur un portrait, les détails se transforment en brouillon, voire en art abstrait avec le zoom x20.

Zoom 2 Zoom x1 Zoom 0.6

Le résultat pour la réalisation de portrait est satisfaisant. Le realme réussit cet exercice et offre un très bon détourage lorsque le cliché est lumineux. Ce ne sera pas la même chose avec le capteur avant de 16 mégapixels qui laisse le travail au logiciel.

Enfin, pour le mode nuit, le realme 9 Pro+ s’en tire avec les éloges pour un smartphone milieu de gamme. Oublions l’ultra grand-angle pour cette option, le grand-angle fera l’affaire en captant assez de lumière pour un rendu de couleur réel !

Audio

Le realme 9 Pro+ est équipé de deux haut-parleurs pour un rendu stéréo, mais surtout d’une prise jack 3,55m. Tellement rare qu’il fallait le notifier !

Résultat des courses, le rendu est sobre, ne permettant pas de profiter pleinement du son Dolby Atmos. Peu de basses et un spectre fade, il sera utile pour regarder quelques vidéos sur YouTube ou écouter un podcast.

Performances

Le realme 9 Pro+ est équipé d’un SoC Dimensity 920 5G de chez MediaTek, contrôlé par 6 ou 8Go de RAM (en fonction du modèle). Véritable modèle milieu de gamme, ce nouveau realme saura ravir la majorité des consommateurs. Inutile de chercher à avoir le smartphone le plus performant pour un prix de 400€, le realme 9 Pro+ s’utilise aisément au quotidien. Que ce soit pour un usage normal ou pour lancer quelques parties de jeu, le résultat est positif, permettant d’utiliser ce smartphone de manière fluide.

Cependant, il a su prouver ses limites sur les jeux les plus gourmands en graphisme. Il faudra accepter de jouer à 30 images par seconde pour garder en fluidité. Résultat des courses, si vous l’acceptez, le realme 9 Pro+ ne chauffe pas. Du moins, il ne brule pas en main après des heures d’utilisation ! Ce qui en fait un smartphone parfait pour le commun des mortels.

RealmeUI 3.0 : Une interface ludique

Basée sur Android 12, le realme 9 Pro+ se réveille sous les couleurs de realmeUI 3.0, sa dernière mise à jour. Similaire à ColorOS d’OPPO, l’utilisation est facile et pratique. Que ce soit sur la navigation, avec une gestuelle ordinaire, ou les graphismes des applications, le realme s’utilise de manière ludique. Tellement qu’il en propose des fonctionnalités surprenantes. Comme la mesure de la fréquence cardiaque par l’utilisation du lecteur d’empreintes. La mesure est loin d’être parfaite, mais donne une idée du nombre de BPM.

Le retour haptique est lui aussi performant. Il est permis à l’utilisateur d’accéder à une page dédiée pour modifier les vibrations. Un moteur sûr de lui qui propose même de synchroniser les vibrations au son d’une musique lancée sur le smartphone.

Autonomie longue durée pour le realme 9 Pro+

Le realme 9 Pro+ est équipé d’une batterie de 4 500 mAh. Le résultat est sans appel (et même avec appel), ce nouveau smartphone de realme tient dans la durée. Durant notre session de tests, nous avons pu l’utiliser au quotidien, durant presque 2 jours. Tout dépendra l’utilisation du smartphone, mais il sera amplement possible de passer 1 jour entier loin d’une prise ou d’une batterie portable. Il reste plus gourmand sur les jeux non optimisés ou encore l’utilisation intensive de l’appareil photo. Mais avec plus de 6 heures sur l’écran allumé, il résiste plutôt bien à nos protocoles.

Fourni avec un bloc de charge de 65W, le realme 9 Pro+ récupère les trois quarts de son autonomie en à peine 30 minutes. Une recharge complète en moins d’une heure. Point intéressant au vu du prix du smartphone !

Conclusion : realme 9 Pro+

Après quelques jours passés avec le realme 9 Pro+ en poche et dans la main, il s’avère que realme continue à nous surprendre. Commercialisé au tarif d’environ 400€, le constat global est positif. Nous le recommandons à ceux qui souhaitent un smartphone qui s’utilise facilement, au quotidien, en offrant des performances moyennes. L’appareil photo permet de faire quelques merveilles, tout comme son autonomie. Quelques défauts par-ci, par-là, mais aucun frein à l’achat ! Hâte de voir ce que realme nous proposera pour 2022 dans le haut de son panier.