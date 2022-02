Realme annoncerait un smartphone avec charge rapide 200W lors du MWC 2022

Sur le marché des smartphones, les constructeurs misent sur plusieurs caractéristiques clés afin de différencier leurs appareils. Outre la partie photo, la charge rapide est une technologie en constante évolution. Aux dernières nouvelles, Xiaomi a commercialisé le Xiaomi 12 Pro (et précédemment le 11T Pro) avec une batterie compatible avec la charge rapide filaire 120W. À l’occasion du MWC 2022, Realme viendrait titiller son concurrent chinois en proposant un premier smartphone profitant de la charge rapide 200W.

Un MWC 2022 sous le signe de la charge rapide pour Realme

Le Mobile World Congress (MWC) de 2022 approche à grands pas. Pour l’occasion, Realme est venu teaser sur Twitter sa conférence de présentation que la marque tiendra le 28 février 2022. D’après un nouveau visuel, l’entreprise compterait annoncer lors de cet évènement un smartphone profitant de « la technologie de charge la plus rapide au monde« . Elle engage d’ailleurs sa communauté à deviner « Quelle est la vitesse la plus rapide ? » qu’elle pourrait proposer. Alors que la plupart des internautes se posent encore la question, Gizmochina est venu nous donner une possible réponse. Le site déclare en effet avoir mis la main sur un nouveau chargeur signé Realme qui n’a pas encore été dévoilé au grand public.

Grâce à cette photographie, quelques informations précisent des éléments importants à propos de la puissance de recharge. Le chargeur fait ainsi mention d’une sortie maximale de 20 V – 10 A, soit une puissance de 200W. Realme pourrait ainsi venir concurrencer la technologie de HyperCharge de Xiaomi proposant une puissance de 200W. Cela irait ainsi plus loin étant donné que la marque chinoise commercialiserait un premier smartphone profitant de cette puissance de recharge.

Pour rappel, Realme devrait aussi présenter lors de son évènement du MWC 2022 la version européenne des Realme GT 2 et GT 2 Pro. Étant donné que ces deux smartphones ont déjà été annoncés en Chine, et que leurs fiches techniques ne devraient pas, voire peu, différer en Europe (charge rapide 65W), le smartphone Realme avec charge rapide 200W devrait être un modèle inédit. Reste maintenant à savoir si tout cela est vrai et si cet appareil à la charge ultra-rapide sera commercialisé à l’avenir.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Realme 9 Pro et 9 Pro+ : des smartphones changeant de couleur à partir de 319,99 € !