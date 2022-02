Les prêts Bitcoin sont sans aucun doute en train de changer le secteur des prêts. Avec le prêt en cryptomonnaie, l’obtention d’un prêt est plus rapide, car les prêteurs ont moins d’exigences par rapport aux prêteurs traditionnels. Mais certaines personnes pensent que les prêts Bitcoins sont risqués. Alors, quels sont les avantages du prêt Bitcoin ? Cet article met en lumière les principaux avantages des prêts Bitcoin. Si vous êtes intéressé par le trading de bitcoins, visitez bitcoin-prime.cloud.

Des Conditions de Prêt Flexibles

Avec les prêts traditionnels, les emprunteurs n’ont pas grand-chose à dire en ce qui concerne leurs conditions. En fin de compte, c’est la banque qui détermine le montant et le taux d’intérêt. Et même si vous faites le tour du marché, vous ne remarquerez pas de différence significative entre les différents prêteurs.

Les prêts Bitcoin ont un processus plus personnalisable. Par exemple, vous décidez du montant versé à l’emprunteur, du ratio prêt/valeur et de la durée du prêt. Vous choisissez également comment vous souhaitez recevoir le prêt.

Même les conditions de remboursement des prêts Bitcoin sont assez souples. Par exemple, vous pouvez choisir de rembourser le prêt en quelques mois. Certaines plateformes de prêt Bitcoin proposent également des taux d’intérêt réduits pour les emprunteurs qui remboursent dans un délai donné. Ainsi, les prêts Bitcoin ont des conditions plus souples que les prêts traditionnels.

Une Accessibilité Plus Facile

Quiconque a déjà essayé de demander un prêt traditionnel sait à quel point les banques traditionnelles compliquent le processus. Avec les prêts traditionnels, le score de crédit de l’emprunteur détermine le montant qu’il peut obtenir. Un faible score de crédit signifie que vous risquez de ne pas obtenir le montant que vous souhaitez. Plusieurs facteurs, comme vos revenus et vos antécédents de crédit, influenceront également la décision du prêteur traditionnel.

En outre, les banques exigent des emprunteurs qu’ils fournissent de nombreuses informations personnelles, comme une preuve d’emploi, un numéro de sécurité sociale, une pièce d’identité délivrée par le gouvernement et des relevés bancaires. De plus, les emprunteurs ont peu ou pas de contrôle sur les conditions du prêt. La banque dicte le taux d’intérêt et le montant du prêt en fonction de votre cote de crédit et de votre emploi.

Principalement, emprunter via une banque traditionnelle est un processus qui prend du temps. C’est même possible pour les personnes sans emploi ou ayant un faible historique de crédit. Et comme le monde compte 1,7 milliard d’adultes non bancarisés, de nombreuses personnes ne peuvent pas obtenir de prêts traditionnels.

Le prêt Bitcoin ne nécessite pas que l’emprunteur ait un compte bancaire. De plus, le score de crédit n’est pas un problème pour la plupart des plateformes de prêt Bitcoin. Par conséquent, les prêts Bitcoin peuvent aider les personnes à obtenir des prêts sans les exigences des banques conventionnelles.

Le Prêt Bitcoin Est Plus Rapide

L’approbation d’un prêt bancaire traditionnel peut prendre des semaines ou des jours. Si certaines banques peuvent approuver un prêt le jour même, elles tiennent compte de plusieurs facteurs. Cela signifie que le processus d’approbation peut être un problème pour un emprunteur qui a besoin des fonds plus rapidement.

Avec les prêts Bitcoin, une plateforme peut approuver un prêt en quelques heures. Bien que vous puissiez avoir à présenter votre pièce d’identité, la plupart des plateformes de prêt Bitcoin ne vous demandent pas de soumettre de nombreux documents pour prouver votre éligibilité. Vous pouvez obtenir un prêt, à condition d’avoir des Bitcoins à utiliser comme garantie et une pièce d’identité émise par le gouvernement.

Et si vous n’avez pas de Bitcoins, vous pouvez en acheter sur des plateformes telles que Bitcoin Code App et les utiliser comme garantie. Ce logiciel en ligne vous permet d’acheter des Bitcoins avec de l’argent fiduciaire et de les envoyer dans votre portefeuille numérique. Une fois que vous aurez les pièces, il sera plus facile d’obtenir un prêt Bitcoins, car vous pourrez les utiliser comme garantie.

Frais de Transaction Réduits

Les banques traditionnelles ont des structures de frais lourdes. Lorsque vous convertissez un prêt conventionnel dans une autre devise, la banque vous propose des taux de change médiocres et des frais élevés. Ainsi, vous perdez une partie de l’argent que vous avez emprunté.

Les prêts Bitcoins sont différents, car ils ont des structures de frais claires. De plus, les prêts Bitcoin vous font payer des frais moins élevés que ceux d’une banque conventionnelle. De plus, les plateformes de prêt Bitcoins ne facturent pas de frais exorbitants ni de taux de change pour convertir les jetons dans une autre devise.

Résumé

Les avantages des prêts Bitcoin expliquent pourquoi de nombreuses personnes, en particulier dans les pays en développement, optent pour cette option. Néanmoins, les emprunteurs doivent se renseigner sur les différentes plateformes de prêt Bitcoins et les conditions de prêt pour bénéficier de cette innovation.