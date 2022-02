Apple prépare un iPhone pliable pour 2025 et un MacBook avec écran pliable de 20 pouces pour 2026/2027

Le monde des écrans pliables continue de faire parler de lui. Alors que Samsung est l’un des acteurs les plus développés sur ce marché avec ses Galaxy Z Fold et Z Flip, Apple n’a pas encore introduit de produit de ce type. D’après un nouveau rapport de Ross Young, analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) spécialisé dans le marché des écrans, la firme à la pomme sortirait un iPhone pliable en 2025, mais aussi un écran pliable de 20 pouces en 2026/2027.

Crédit photo : AppleInsider

Une entrée sur le marché du pliable en 2025 pour Apple et ses iPhone

Aux dernières nouvelles, les analystes et informateurs planchaient sur un iPhone pliable pour 2023, voire 2024. Finalement, Ross Young est venu faire de nouvelles estimations pour ce produit. Via un récent rapport publié ce lundi 21 février 2022, l’analyste a ainsi commencé par préciser : « Nous avons retardé de deux ans nos prévisions d’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables, à 2025, après des discussions avec nos contacts de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise ne semble pas pressée d’entrer sur le marché des smartphones pliables, et cela pourrait même prendre plus de temps que cela. » Apple ne semblerait donc pas prêt à proposer un iPhone pliable de si tôt.

Cependant, le rapport de Ross Young vient pointer du doigt un fait intéressant autour de la firme à la pomme : la production d’un écran pliable de 20 pouces pour MacBook. L’entreprise serait en effet en pourparlers avec des fournisseurs pour lancer cette nouvelle catégorie de produit dans les années à venir. Dans les détails, l’analyste précise : « Cette taille d’écran pourrait créer une nouvelle catégorie pour Apple et donnerait lieu à un véritable produit à double usage, un ordinateur portable doté d’un clavier de taille normale lorsqu’il est plié et pouvant servir d’écran lorsqu’il n’est pas plié et utilisé avec un clavier externe. Il pourrait également permettre une résolution UHD/4K ou même supérieure à cette taille. La réalisation de ce projet ne devrait pas se faire avant 2025, mais elle pourrait être de 2026 ou 2027.«

