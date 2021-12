L’iPhone pliable arriverait finalement en 2024

Alors que les iPhone sont toujours des best-sellers à chaque génération, Apple compterait aller plus loin dans les années à venir avec l’arrivée d’un modèle pliable. Cependant, l’appareil ne semble plus être aussi proche d’arriver qu’on le croit. Alors que les informateurs penchés vers une date de sortie en 2023, l’analyste Ross Young suggère de son côté que l’arrivée de ce smartphone pliable tendent plus pour l’année 2024.

Crédit photo : ComceptsiPhone

Un iPhone pliable pas avant 2024

Même si la firme à la pomme est très discrète, de nombreux informateurs nous tiennent au courant à propos des projets de la firme à la pomme. Après le design de l’Apple Car, les trois modèles d’Apple Watch pour 2022 ou encore le casque AR d’Apple, nous apprenons plus de détails sur la fenêtre de sortie de l’iPhone pliable. Prévu par de nombreuses sources pour 2023, l’appareil ne devrait finalement arriver qu’en 2024 d’après de récentes déclarations de l’analyste Ross Young.

Cela fait maintenant quelques mois que l’iPhone pliable n’a pas fait parler de lui. Pressentie pour 2023-2024, la date de lancement tendrait ainsi à se pencher pour la période de lancement la plus éloignée. Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants, précise en effet via un récent rapport que l’iPhone pliable ne serait « pas prévu avant 2023 au plus tôt« . Il suggère qu’un lancement durant l’année « 2024 est plus probable« .

La firme à la pomme compte donc intégrer ce marché très tardivement par rapport à la concurrence, notamment le leader Samsung. La firme sud-coréenne est en effet déjà à sa troisième génération de Galaxy Z Fold et Z Flip. D’autres acteurs commencent aussi timidement à entrer sur le marché des smartphones pliables. L’iPhone pliable devrait ainsi avoir de sérieux arguments afin de pouvoir rivaliser d’innovation face à la concurrence.

