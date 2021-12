Traitement VR des traumatismes des accidents de la circulation TSPT

Le COVID-19 a apporté avec elle une distanciation sans contact et sociale. Les dernières technologies émergentes utilisées dans la vie quotidienne suivent également la nouvelle norme. L’une de ces technologies est le dispositif de traitement numérique VR pour traiter le traumatise des accidents de la circulation.

Le gouvernement coréen se concentre sur l’expansion des services sans contact pour notre vie quotidienne. Grâce à cela, la Corée prévoit de prévenir la propagation de maladies infectieuses telles que le COVID-19. Et en outre, assurez-vous d’une position de leader sur le marché mondial des services sans contact en ligne avec l’ère de la transformation numérique.

Dispositif de traitement numérique VR pour les accidents de la circulation TSPT

En raison de la pandémie, les technologies et services sans contact connaissent une croissance rapide. Parmi ces technologies se trouve un « dispositif de traitement numérique PTSD VR pour accidents de la circulation ». MegaWorks Co., Ltd. et Studio Coin Co., Ltd l’ont développé. Il s’agit d’un programme de traitement basé sur le contenu VR développé en libre-service à l’aide d’appareils de traitement numérique VR.

Kim Tae-Yong est directrice technique de Mega Works. Il a déclaré que sur la base du nombre de réclamations d’assurance, il y a 1,2 million d’accidents mineurs de la circulation en Corée chaque année. Et la plupart d’entre eux causent le TSPT. Il a ajouté que ces patients se rendent dans les hôpitaux et reçoivent divers types de thérapie d’exposition basée sur le dialogue. Par exemple, le counseling et les entrevues. Mais il y a eu divers degrés de succès dans l’obtention des résultats de traitement attendus en raison des disparités dans les méthodes de traitement des praticiens. Ainsi que les difficultés à s’immerger dans une reconstitution en utilisant simplement « l’imagination ».

Guérir les accidents de la circulation TSPT avec le système de fourniture VR

La peur de traverser un accident de voiture ou une aversion pour les accidents de la circulation est à l’origine de l’accident de la circulation. Trouble de stress post-traumatique (TSPT). Une personne doit faire face à l’expérience aussi vivement que possible avec une immersion visuelle complète pour surmonter cela. Le « Dispositif de traitement numérique PTSD VR pour les accidents de la circulation » est efficace pour trouver et traiter les causes du traumatisme. C’est parce qu’il permet aux médecins d’orienter objectivement le processus de traitement. Pendant ce temps, les patients peuvent s’immerger virtuellement dans le moment de l’accident.

La croissance estimée du marché national des traitements numériques neuropsychiatriques est en moyenne de 8,12 % par an, pour atteindre environ 4,8 milliards de wons d’ici 2028. En outre, les règlements relatifs à la thérapie numérique sont déjà en place en Corée. Par conséquent, compte tenu du rythme d’achèvement des normes réglementaires et de la croissance des principaux marchés nationaux et étrangers. En outre, on estime que l’industrie des soins de santé numériques est passée de 4,7 billions de wons en 2014 à 14 billions de wons en 2020. Ainsi, on peut s’attendre à une croissance rapide sur le marché national des traitements numériques. En particulier en raison du soutien institutionnel et des besoins socioéconomiques.

Les traitements numériques en Corée devraient être en mesure de répondre aux demandes médicales des zones de traitement qui ont jusqu’à présent été insuffisantes dans le traitement des maladies neuropsychiatriques. Kim Tae-Yong, directrice technique de Mega Works

Plans d’avenir des comapnies dans le traitement numérique

La croissance prévue du marché mondial des traitements numériques neuropsychiatriques passe de 160 millions de dollars en 2022 à 260 millions de dollars en 2025. La société d’études de marché Grand View Research prévoit que le marché des traitements numériques augmentera de 20 % par an. C’est-à-dire de 1,7 milliard de dollars en 2017 à 9,4 milliards de dollars d’ici 2025. En particulier, le domaine cible des maladies s’étend également des maladies neuropsychiatriques aux maladies chroniques. Par exemple, le diabète, ainsi que les maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Mega Works a déjà développé un programme de traitement basé sur le contenu de réalité virtuelle. Il développe actuellement un dispositif de réadaptation psychologique contre le TSPT lié à la RV avec le département de santé mentale de l’hôpital universitaire national Jeonnam. En outre, il mène conjointement des procédures de vérification de l’efficacité clinique de la CISR avec l’Hôpital universitaire national de Jeonnam. Afin de vérifier son efficacité. Kim Tae-Yong, directrice technique, a déclaré : « À l’avenir, Mega Works prévoit d’étendre ses démonstrations et d’accroître la fiabilité du programme de traitement, avec ses collaborations avec la clinique de santé mentale Hanmaeum, l’hôpital Gwangju Mirae et le centre de santé mentale de Donggu. Il a ajouté : « Nous prévoyons d’élargir notre gamme de programmes de traitement pour traiter d’autres formes de TSPT en construisant des plates-formes de traitement numériques qui ciblent les accidents du travail, l’anxiété et les comportements compulsifs ».

Contribution de Mega Works à divers traitements numériques

Pendant ce temps, Mega Works utilise son dispositif de traitement numérique PTSD VR pour les accidents de la circulation pour mener la fourniture et la croissance de services d’autosoins liés à la vie. Mega Works est un institut de recherche. Son but est de développer la technologie thérapeutique numérique. Il s’agit d’un nouveau paradigme dans les domaines du diagnostic, du traitement, du pronostic et de la gestion liés à la santé mentale.

L’entreprise fait des choses comme surveiller les symptômes quotidiens, développer du contenu pour les chatbots d’éducation aux maladies, surveiller le TSPT et fournir des applications de service d’autosoins. La société participante, Studio Coin, est spécialisée dans le développement de contenu éducatif en utilisant une expérience réaliste (AR, VR). Il a assumé le rôle de construire des scénarios de reconstitution plus réalistes à l’aide de contenu de réalité virtuelle. Il le fait en améliorant ses simulations VR des accidents de la circulation automobile avec la mise en œuvre de lieux de conduite et d’accidents urbains (intersection, lignes droites, courbes), de la gravité des accidents, ainsi que de la météo et de l’heure.