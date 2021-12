iPhone 14 Pro : un capteur grand-angle de 48 Mpx et 8 Go de RAM au programme

Les rumeurs autour des iPhone 14 vont commencer à se démultiplier dans les mois à venir. Un tout nouveau rapport de l’analyste Jeff Pu vient de notamment révéler que les iPhone 14 Pro viendraient s’acquitter de deux changements notables : l’arrivée d’un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, mais aussi de 8 Go de RAM. Les autres modèles viendraient aussi profiter de quelques ajouts (ProMotion, écran plus grand…).

Les dernières informations sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Aux dernières nouvelles, on apprenait que les iPhone 14 Pro allaient s’armer d’un poinçon au détriment de l’emblématique encoche ou encore que le stockage pourrait monter jusqu’à 2 To. De retour dans le monde des rumeurs, le site MacRumors vient de relayer des informations de Jeff Pu à propos de la prochaine gamme de smartphones Apple.

L’analyste de chez Haitong International Securities est tout d’abord venu annoncer que les prochains modèles Pro s’acquitteraient d’un module photo à trois capteurs, avec un objectif principal grand-angle de 48 Mpx, contre 12 Mpx pour les iPhone 13. L’ultra grand-angle ainsi que le téléobjectif resteraient de leur côté à 12 Mpx. Cette première information rejoint ainsi les révélations de Ming-Chi Kuo effectué en avril dernier. Il citait notamment la présence de la technologie de pixel binding ainsi que la possibilité de filmer en 8K sur ces modèles. Les deux smartphones devraient aussi profiter de 8 Go de RAM, au lieu des 6 Go de la génération actuelle. Le résultat de ces deux changements devrait ainsi apporter une meilleure qualité photo, notamment en offrant des clichés avec plus de détail et en améliorant le mode nuit, mais aussi plus de puissance.

Comme de précédentes rumeurs, Jeff Pu affirme que le modèle mini serait remplacé par un Max doté d’un écran de 6,7 pouces, soit la même taille que le modèle Pro Max. Il suppute cependant l’arrivée de Pro Motion, soit le taux de rafraichissement adaptatif pouvant monter jusqu’à 120 Hz, sur le modèle standard et Max. Une affirmation assez peu probable étant donné que cette technologie vient à peine d’arriver sur les modèles Pro cette année. Pour finir, l’analyste annonce qu’au niveau du stockage des iPhone, la capacité de 64 Go serait reproposer par défaut sur les modèles standards (iPhone 14 et Max). Un retour en arrière étonnant vu qu’Apple est passé à un minimum de 128 Go de stockage de base cette année.