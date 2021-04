iPhone 14 : pas de version mini, capteur photo 48 Mp et vidéo 8K

D’après une nouvelle rumeur, Apple utiliserait un capteur de 48 mégapixels sur les iPhone 14 de 2022. Les clients de la firme de Cupertino pourraient ainsi profiter du pixel bining qui permet de capturer plus de lumière sur les photos en faible luminosité.

Pas d’iPhone 5,4 pouces pour 2022

Les « iPhone 14″ abandonneraient le format de l’iPhone 12 mini et son écran de 5,4″ pour se décliner en deux modèles de 6,1″ pour l’entrée de gamme et deux modèles de 6,7 » pour le haut de gamme.

Apple ne publie pas de données sur ses ventes d’iPhone. De ce fait, on ne sait pas quels sont les modèles les plus populaires, et quels sont les modèles les moins populaires.

Néanmoins, de nombreuses sources externes ont suggéré que si la série iPhone 12 se vend très bien, les ventes de l’iPhone 12 mini ne seraient pas très satisfaisantes. D’ailleurs, Apple aurait déjà prévu de réduire la production de ce modèle « mini », à cause de cette faible demande. Aussi, de nombreux observateurs se demandent s’il y aura un successeur de l’iPhone 12 mini en 2021.

D’après l’article de MacRumours, Apple prévoirait encore de sortir un modèle « mini » avec un écran de 5,4 pouces cette année. Néanmoins, après la sortie de l’iPhone 13 mini, il n’aura plus de version 5,4 pouces de l’iPhone 14 en 2022.

Apple prévoit un capteur 48 Mégapixels

D’après Kuo, l’ajout de ce nouveau capteur serait l’occasion de profiter de photos finales en 12 Mpx, mais nettement plus détaillées grâce au principe du pixel binning (qui consiste à regrouper plusieurs pixels en un seul pour obtenir plus de lumière).

D’après Ming-Chi Kuo, certains iPhone en 2022 recevront un nouvel objectif de 48 MP capable de filmer en 8K. À l’heure actuelle, l’iPhone 12 offre aux utilisateurs un appareil photo de 12 MP capable de filmer en 4K. Cela représenterait donc un saut massif en termes de performances de l’appareil photo.

L’arrivée de la 8K en 2023 signifie qu’Apple sera encore une fois en retard sur ses concurrents l’année prochaine. Les flagships Android actuels sont déjà capables d’enregistrer des vidéos 8K, mais sont limités à 24 FPS. De plus, le temps d’enregistrement est limité, car le capteur peut surchauffer.

