TCL lance ses nouveaux téléviseurs 4K QLED

TCL renforce à nouveau sa position dans le domaine des téléviseurs avec le lancement de ses nouveaux produits. La gamme C du fabricant chinois comprend désormais les séries C72, C72+ et C82 en différentes tailles d’écran, de 43 pouces à 75 pouces.

Les nouvelles séries 4K HDR QLED de TCL

La nouvelle gamme C de TCL comprend donc trois nouveaux modèles :

C82 : 4K Mini-LED TV avec QLED, Android TV et Onkyo sound system

C72+ : 4K QLED TV avec 100Hz clarity motion et Android TV

C72 : 4K QLED TV avec Android TV

Toutes les séries C72, C72+ et C82 bénéficient de la technologie Quantum Dot. En complément, La série C82 équipée de la technologie Mini-LED. Les Mini-LEDs offrent une incroyable luminosité et des performances HDR riches et réalistes. Le contraste est également très profond avec cette technologie.

TCL C82

La gamme est compatible avec les formats HDR10, HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ Avec les séries C82 et C72+, TCL promet une fluidité d’image et des détails plus nets grâce à l’affichage natif de 100 Hz. La série C72 dispose est pour sa part de la fonction Motion Clarity pour des images fluides et des mouvements améliorés.

TCL C72+

Pour les gamers, les téléviseurs de la série C72 sont équipés de la fonction Game master, avec HDMI 2.1 et ALLM. Les joueurs peuvent donc profiter automatiquement de la latence la plus faible et des meilleurs paramètres d’image pour les jeux. Les séries C82 et C72+ sont quant à elles dotées du Game Master Pro, qui dispose d’un HDMI 2.1 48Gb/s. TCL promet des taux de rafraîchissement en 4K jusqu’à 120 images par seconde, le VRR éliminant les effets d’arrêt sur image et de déchirement pour un gameplay fluide et mieux détaillé.

TCL C72

Un son surround avec un design harmonieux

Les séries C72 et C72+ bénéficient toutes les deux du son Onkyo avec Dolby Atmos, grâce aux enceintes intégrées. La série C82 bénéficie d’une solution sonore ONKYO 2.1 immersive avec des haut-parleurs frontaux. Ces derniers offrent un son immersif pour les films, la musique et les jeux vidéo. En complément, ce modèle dispose d’un caisson de basses dédié, situé à l’arrière du téléviseur.

Le design métallique ultra-mince sans cadre est commun aux trois séries. Un support central métallique équipe Les C82 et C72+. La série C72 est livrée avec un support réglable à double position permettant de placer une barre de son TCL.

En complément, tous les modèles comprennent Android TV, et sont compatibles avec Google Assistant et Alexa.

Une nouvelle barre de son TCL TS8132

En parallèle des téléviseurs, TCL connait un grand succès avec ses barres de son. Cette année, TCL lance sa nouvelle barre de son TS8132. Il s’agit d’une barre de son Dolby Atmos 3.1.2 avec caisson de basse sans fil. Avec ses huit haut-parleurs la barre de son intègre Chromecast, AirPlay d’Apple, OK Google et Alexa, afin devenir le hub audio du salon. Elle prend également en charge le HDMI avec eARC pour se connecter au téléviseur en détectant tous les formats audios et le Dolby Vision compatible 4K pass-thru.

Ces téléviseurs seront disponibles pour avril-mai pour des tarifs allant de 699€ (50C72) à 1799€ (65C82)