CES2021 – TCL dévoile ses nouveaux produits

TCL, le fabricant d’appareils électroniques, dévoile ses nouveaux produits à l’occasion du CES 2021. On y retrouve bien évidemment des TV mais également, une barre de son, un smartphone et bien d’autres.

TV

TCL a présenté ses nouveaux modèles de TV Mini-LED, QLED et 4K HDR. Parmi ces téléviseurs on retrouve la gamme de TV TCL 4K Mini-LED mais également une gamme de TV TCL 4K QLED qui est équipée de la technologie Quantum Dot ainsi qu’un téléviseur 4K HDR compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. Ce téléviseur compatible Dolby Vision et Atmos permettra une expérience plus immersive. La plupart des gammes seront disponibles au cours du 1er semestre 2021 en Europe.

TCL – TV 4K QLED

Audio

Côté audio, la marque nous dévoile sa nouvelle barre de son, la TS8132. Cette barre de son embarque la technologie Dolby Atmos utilisant une configuration à 3.1.2 canaux avec une puissance audio maximale de 350W. Un canal central dédié permet de placer l’utilisateur au centre de l’activité sonore tandis que deux canaux verticaux offrent des effets sonores. Cette barre est fournit avec un caisson de basses sans fil. Au delà de tout ça la TCL TS8132 est connectée, elle embarque un Chromecast mais également compatible Google Assistant, Apple AirPlay et Amazon Alexa non sans rappeler la LG SN8YG.

TCL – Barre de son TS8132

Smartphone TCL

TCL Communication a annoncé plusieurs nouveaux produits Mobile dans plusieurs catégories. Le fabricant a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, les TCL 20 series. A noter que l’entreprise a également dévoilé leur première tablette dotée de la technologie innovante NXTPAPER.

TCL – Smartphones 20 Series

La marque a présenté les efforts qu’elle a pu faire en matière de collaboration multi-écrans entre les différentes nouvelles gammes que ce soit entre la TV, le Smartphone, la tablette ou le PC !

Machine à laver

Les dernières machines à laver intelligentes de la série X10 sont connectées grâce à l’application TCL Home. Il sera possible de personnaliser les cycles de lavage et d’autres paramètres directement via l’application. La machine à laver X10 peut également faciliter le tri du linge grâce à son chargeur frontal et à son chargeur supérieur. Il sera donc possible de séparer son linge directement dans la machine. Équipées d’un moteur DD, les deux unités peuvent fonctionner séparément ou en même temps.

TCL – Machine à laver serie X10

La TCL X10 peut être pilotée à distance de n’importe quel endroit grâce à sa connectivité WiFi.

Réfrigérateur

Concernant les réfrigérateurs ce n’est pas une gamme mais un seul modèle qui a été présenté, le C470. Ce réfrigérateur est équipé d’un écran LED de 21,5 pouces permettant de proposer des recommandations de recettes, une planche à dessin et bien d’autres fonctionnalités. Il dispose également de la technologie Power Cool qui peut refroidir les boissons en 5 min et de la technologie Power Freeze qui congèle la viande en 10min. Un petit détail mais qui a toute son importance est le fait que le C470 possède une couche de protection anti-poussière qui contient un agent antibactérien.

TCL – Réfrigérateur C470

Purificateur d’air TCL

Le TCL Breeva A3 est le tout dernier des purificateurs d’air de la marque . Ce purificateur d’air embarque la technologie « Breeva Shield », il s’agit d’un écran composé de lumière UV-C et d’un ioniseur. Cette technologie permet de traiter les bactéries et les microbes en suspension dans l’air. Le Breeva A3 peut également filtrer l’air en 3 étapes pour traiter la poussière, le pollen, la fumée et les odeurs d’animaux dans l’air.

TCL – Breeva A3

Le Breeva A3 peut purifier l’air d’un espace de 32 mètres carrés maximum et nettoyer 270 mètres cubes d’air par heure. Il est également doté de capteurs de qualité de l’air. Enfin, ce purificateur d’air dispose d’un mode de veille silencieux et une fonction d’arrêt de l’affichage.

Aspirateur TCL

Il s’agit d’un aspirateur-robot de 70 mm de haut. L’appareil peut passer des seuils de portes mesurant plus de 20 mm. Il ne se coince pas lorsqu’il rencontre un tapis épais ou autre. Cet appareil est doté de capteurs qui lui permettent d’analyser la maison et de la garder propre.

TCL – Aspirateur robot

Pour plus d’informations sur leurs produits, rendez-vous sur le site de la marque.

